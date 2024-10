ASUS ROG Delta II, la recensione delle cuffie da gaming wireless con un ottimo suono e un'autonomia infinita

Nel vasto universo delle periferiche da gaming, le cuffie giocano un ruolo fondamentale per chi desidera un'esperienza immersiva e coinvolgente. Che si tratti di ascoltare ogni dettaglio dell'ambiente circostante in un gioco di sopravvivenza, cogliere i più lievi passi nemici in un FPS competitivo, o semplicemente godersi la colonna sonora di un epico RPG, una buona cuffia può fare la differenza tra una vittoria epica e una sconfitta schiacciante. ASUS, con la sua linea Republic of Gamers (ROG), si è sempre distinta per offrire dispositivi di alta qualità, pensati appositamente per i gamer più esigenti. Le ASUS ROG Delta II, evoluzione diretta delle apprezzate ROG Delta, arrivano sul mercato con l'intento di migliorare ulteriormente l'esperienza audio, grazie a tecnologie innovative e un design studiato per il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Dotate di un nuovo sistema di driver, le Delta II promettono una fedeltà sonora senza precedenti, capace di trasportare i giocatori direttamente nel cuore dell'azione, ad un prezzo indicativo di 250 euro. In questa recensione, esamineremo attentamente ogni aspetto di queste cuffie, dal design ergonomico alle prestazioni audio, passando per le funzionalità aggiuntive e la compatibilità con diverse piattaforme. Metteremo alla prova le ASUS ROG Delta II non solo nei giochi più recenti e impegnativi, ma anche in altre situazioni d'uso quotidiano, per capire se queste cuffie riescono a mantenere le alte aspettative che il brand ROG porta con sé.

Caratteristiche tecniche delle ASUS ROG Delta II L'hardware scelto dal produttore ci ha veramente stupiti, soprattutto grazie ai driver da 50 millimetri in titanio, capaci di riprodurre in maniera raramente così pulita e senza distorsioni le frequenze dai 20 Hz fino ai 20 kHz. Anche la batteria, elemento fondamentale in un paio di cuffie senza fili, non è certo da meno con un'autonomia che arriva fino a 110 ore. Se questo non dovesse bastarvi, sappiate che con solo 15 minuti di ricarica rapida avrete accesso ad altre 11 ore di riproduzione continua. Niente male, vero? La confezione compatta e minimale e le cuffie ASUS ROG Delta II I possessori di numerose piattaforme e macchine da gioco potranno contare su altrettante opzioni di connettività, dal classico collegamento mediante cavo jack da 3,5 millimetri, fino ad arrivare ai collegamenti senza fili con il dongle wireless USB-C (l'adattatore USB-A è incluso nella confezione) ed il modulo Bluetooth. Ciò rende questo headset compatibile con tutte le moderne macchine da gioco e un'infinità di dispositivi dotati di Bluetooth o di un'uscita audio analogica. I collegamenti wireless sono in grado di riprodurre in maniera simultanea l'audio dalle due sorgenti. Questo ci consente ad esempio di ascoltare un podcast o la nostra playlist musicale preferita dal nostro smartphone, mentre stiamo giocando sulla nostra console o computer. Il collegamento mediante il cavo jack da 3,5 millimetri funziona esclusivamente in maniera passiva con l'headset spento. Purtroppo non potremo utilizzare l'headset collegato fisicamente in maniera simultanea ad un'altra sorgente wireless come descritto in precedenza. Di conseguenza, sempre collegandoci con il cavo jack, non potremo nemmeno intervenire sull'equalizzazione o utilizzare altre funzioni dell'headset. Sui padiglioni sono presenti delle ASUS ROG Delta II sono presenti tutta una serie di tasti e regolazioni manuali In questa fascia di prezzo ci saremmo aspettati la presenza della cancellazione attiva del rumore in cuffia. In maniera analoga, anche il microfono unidirezionale rimovibile è privo di tale funzionalità per trasmettere la voce senza fastidiosi rumori circostanti. Peccato anche per l'impossibilità di poter regolare direttamente sull'headset il bilanciamento tra la chat vocale e l'audio di gioco. Scheda tecnica ASUS ROG Delta II Tipologia: cuffie wireless over-ear

Design Ormai risulta piuttosto difficile trovarsi tra le mani un headset con un peso eccessivo e mal distribuito. Le ASUS ROG Delta II non sono assolutamente un'eccezione sotto questo punto di vista, anzi, come sempre nella linea Delta i prodotti vengono progettati con il comfort tra le assolute priorità delle caratteristiche del dispositivo. Pure il design ci è sembrato parecchio familiare, avendo recensito già numerosi prodotti ROG Delta, con i padiglioni over-ear a forma triangolare. Complessivamente l'headset ci è sembrato un buon compromesso tra chi è alla ricerca di un dispositivo più vistoso e accattivante, senza però rinunciare del tutto all'eleganza e al minimalismo. Sulla parte esterna dei padiglioni sono presenti infatti due strisce piuttosto fini di LED RGB, che possono essere facilmente spente per chi preferisce non essere disturbato dalla loro luce. Nella confezione delle cuffie ASUS ROG Delta II troverete due paia di cuscinetti: uno rivestito in pelle e l'altro in tessuto sintetico traspirante ASUS ha intelligentemente realizzato la struttura portante in alluminio, andando così a rafforzare i possibili punti di rottura con un materiale più resistente. Questa scelta trasmette un buon senso di robustezza e affidabilità, senza andare a sacrificare la flessibilità necessaria a rendere l'headset confortevole quando lo si indossa. L'altezza dei padiglioni viene regolata con un semplice e preciso meccanismo a scatto. Trovare l'altezza giusta non sarà così semplice, perché quella minima risulta comunque un po' troppo elevata rispetto alla media. Una scelta discutibile, che potrebbe far storcere il naso a coloro che hanno un cranio di dimensioni più piccole. I padiglioni godono di un discreto grado di mobilità, potendo ruotare di 90 gradi per essere appoggiati su una superficie piana o più comodamente attorno al collo. Anche lo spostamento orizzontale è più che accettabile, in modo che i cuscinetti possano adattarsi alla forma della nostra testa. Nella confezione sono presenti due paia di cuscinetti: uno in similpelle e l'altro in tessuto sintetico traspirante. Nella parte finale il microfono delle ASUS ROG Delta II ha un pratico LED rosso per indicare quando è mutato Quest'ultimo rispetto al primo scalda meno la superficie attorno alle orecchie, risulta più comodo per gli utilizzatori degli occhiali, ma trattiene meno i suoni bassi e subisce la presenza di rumori circostanti per via di uno scarso isolamento passivo. Il materiale in memory foam con il quale sono imbottiti è sufficientemente morbido e profondo per ospitare le nostre orecchie, anche se avete dei lobi piuttosto grandi. Sul bordo dei padiglioni è presente tutta una serie di comandi e regolazioni in modo da poter interagire direttamente con l'headset. Tra i punti di forza ci teniamo a segnalare la presenza di una doppia rotella del volume, per poter regolare in maniera distinta le due sorgenti audio wireless. Premendo sulla rotella sinistra invece possiamo mutare rapidamente il microfono rimovibile. Quest'ultimo, come spesso accade, non ha un design particolarmente raffinato, ma è dotato di un filtro anti-pop per un migliore campionamento della voce e un LED RGB per indicare se il microfono è mutato o meno.

Esperienza d'suo Abbiamo utilizzato in maniera intensa le ROG Delta II con numerose macchine da gioco e dispositivi Bluetooth. Durante la prova non abbiamo riscontrato alcuna difficoltà nel gestire il primo accoppiamento e i successivi abbinamenti ai dispostivi wireless. Anche la connettività simultanea ha svolto il suo lavoro in maniera eccellente, soprattutto grazie alla possibilità di poter regolare i due volumi direttamente sull'headset. Ecco come sembrano le cuffie ASUS ROG Delta II una volta indossate Il raggio d'azione della connettività wireless con il dongle USB non è straordinaria, ma ci ha permesso di muoverci ad una decina di metri di distanza dalla sorgente senza alcun problema. Peccato solamente per le console Xbox, le quali supportano questo dispositivo esclusivamente tramite il cavo jack da 3,5 millimetri, quindi dovremo per forza sacrificare le opzioni di personalizzazione presenti sulle altre piattaforme. Comfort Come già anticipato in precedenza, ASUS con questa linea di prodotti ha lavorato veramente tanto sul comfort e l'esperienza d'uso. Lo si nota già dal fatto che vengono inclusi due paia di cuscinetti nella confezione. Grazie al peso complessivo di poco più di 300 grammi ed un design veramente ottimo, queste cuffie scompaiono dalla vostra percezione dopo qualche minuto di utilizzo. Probabilmente sono ancora un leggero passo indietro rispetto all'assoluta comodità che abbiamo riscontrato con le Atlas Air, ma stiamo parlando comunque di prodotti eccellenti da questo punto di vista. Il software Armoury Crate su PC vi permette di modificare le impostazioni delle cuffie ASUS ROG Delta II Qui l'unica nota negativa è rappresentata da un isolamento passivo solamente discreto (o quasi del tutto assente quando si utilizzano i cuscinetti con il materiale sintetico traspirante). Questo rende l'assenza della cancellazione attiva del rumore ancora più importante, considerando anche il prezzo elevato al quale viene venduto questo prodotto. Armoury Crate ASUS permette di controllare le ROG Delta II mediante l'applicazione Armoury Crate su PC e Mac. Si tratta di un'applicazione un po' troppo confusionaria, in quanto gestisce anche altri aspetti relativi agli altri prodotti ASUS in vostro possesso. Allo stesso tempo però vi permette di intervenire su alcuni aspetti fondamentali per regolare l'headset a vostro piacimento, ad esempio, modificando direttamente l'equalizzazione per enfatizzare o meno alcune frequenze. Abbiamo trovato particolarmente utile la funzione del Compressor, il quale ci permette con una semplice barra di regolazione di ridurre l'intensità del rumore delle esplosioni e accentuare il suono dei passi avversari negli sparatutto competitivi online. Lo stesso non possiamo dire del Noise Gate del microfono, il quale non riesce a garantire il risultato sperato, se non lo portiamo quasi al massimo della sua intensità, rovinando però in parte il campionamento della nostra voce. Tutti i cambiamenti, ritocchi e personalizzazioni eseguiti con l'applicazione Armoury Crate su PC o Mac vengono salvati direttamente nell'headset per essere utilizzati anche con le altre piattaforme compatibili. Peccato che non sia possibile eseguire le medesime regolazioni con l'applicazione su smartphone e tablet, visto che l'headset si connette perfettamente a questa tipologia di dispositivi. Suono Non è così semplice trovare un headset con una buon bilanciamento out-of-the-box. Siamo quindi rimasti piacevolmente stupiti da queste cuffie ASUS, le quali offrono una risposta in frequenza veramente ben calibrata, che non favorisce o attutisce nessuna frequenza in particolare. Il suono fuoriesce dai driver in titanio in maniera pulita e senza distorsioni, anche a volumi elevati, con entrambe le sorgenti wireless in riproduzione simultanea. Il fatto che non serva intervenire sull'equalizzazione per tirare fuori il massimo da questo headset permette di non sentire così tanto la mancanza della personalizzazione quando lo si utilizza con il cavo jack da 3,5 millimetri. La capsula del microfono delle ASUS ROG Delta II può essere protetta da un pratico filtro anti-pop incluso nella confezione Tra tutte le frequenze però spiccano per la loro qualità i toni bassi, gestiti veramente in maniera impeccabile in un prodotto in questa fascia di prezzo. Ascoltare dei brani musicali ricchi di queste tonalità sarà veramente piacevole, al contrario di molti altri headset che saturano in maniera eccessiva le frequenze basse. Abilitando il Virtual Surround 7.1 non abbiamo notato particolari differenze nella percezione tridimensionale dell'ambiente virtuale nei videogiochi. Si tratta quindi di una funzione piuttosto superflua, che in alcuni casi potrebbe anche rovinare la percezione del suono rispetto a come è stata prevista dai sound designer. Microfono Il microfono delle ASUS ROG Delta II ci ha stupito più volte durante il nostro utilizzo. Collegandolo al PC abbiamo provato a registrare la nostra voce alla massima qualità disponibile, rimanendo un po' delusi dal risultato. Poi abbiamo deciso di intervenire con Armoury Crate per provare a tirare fuori il massimo da questo componente e siamo riusciti effettivamente a migliorare parecchio la qualità, ma vista la fascia di prezzo alla quale viene venduto l'headset, continuava a non soddisfarci parecchio. La struttura portante in alluminio è perfetta per garantire robustezza e flessibilità alle ASUS ROG Delta II Infine abbiamo provato ad allontanare parecchio il microfono dalla nostra bocca ed il risultato è stato sorprendente: la qualità è migliorata di tanto e tutte le distorsioni e la piattezza della voce campionata sono sparite quasi del tutto. Si tratta probabilmente di uno dei microfoni più solidi nel mercato headset, probabilmente non ancora all'altezza del Virtuoso RGB Wireless XT, ma nemmeno troppo lontano da esso. Pur non avendo una funzionalità di riduzione attiva del rumore, abbiamo notato come il microfono unidirezionale riesca ad evitare il campionamento del rumore dei click sulla tastiera o delle ventole del computer. Autonomia Rimanere senza batteria con questo headset è un'impresa piuttosto ardua. ASUS sul sito dichiara fino a 110 ore di riproduzione continua, una cifra veramente folle, anche per gli streamer che fanno delle lunghe maratone su Twitch. Prima o poi comunque dovrete alzarvi dalla vostra postazione, se non altro per andare in bagno. Fermandovi 15 minuti e collegando l'headset alla corrente elettrica vi garantirete altre 11 ore di riproduzione. Ci teniamo però a segnalarvi un evento che ci è capitato durante la nostra prova. Spesso l'headset tende a non spegnersi automaticamente dopo un periodo di inutilizzo. Questo potrebbe farlo rimanere accesso anche per diverse ore andando ad influire sull'autonomia complessiva, soprattutto se si tengono i LED RGB accesi.

Conclusioni Prezzo 259 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.5 ASUS con queste cuffie ROG Delta II ha cercato di incorporare diverse caratteristiche tra le più richieste dai videogiocatori, riuscendo però solo in parte nell'impresa. In questa fascia di prezzo si sente la mancanza della cancellazione attiva del rumore e l'impatto della compatibilità castrata con i sistemi Xbox. Nonostante questo headset non abbia un particolare punto di forza, si difende molto bene su tutti i fronti, dall'ascolto, fino al comfort passando per le numerose funzioni messe a disposizione. Se siete alla ricerca di un prodotto affidabile, con un buon microfono ed un'autonomia praticamente infinita, probabilmente avete fatto centro. Un posizionamento ad almeno 50€ in meno lo avrebbe reso facilmente un best buy.