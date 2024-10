Indovinate sulla presenza di quale gioco si sta scommettendo per l'Xbox Partner Preview?

Nemmemo a dirlo, non appena è stato annunciato l'Xbox Partner Preview , forum e social di mezzo mondo si sono posti la fatidica domanda: sarà la volta buona per Hollow Knight: Silksong ? Ossia, Giovedì 17 ottobre alle ore 19:00 sapremo finalmente qualcosa di più del gioco di Team Cherry? Qualcuno si è anche chiesto se la vita è solo un povero comico che s'agita e sbuffa sulla scena del mondo, senza lasciare traccia, o se è il racconto fatto da un'idiota, pieno di rumore e di grida, ma che non significa niente.

Sarà la volta buona?

Bardi a parte, sui social è partito il solito balletto di meme e di sondaggi per stabilire le probabilità di vedere Silksong presentato sul palco di Microsoft. Considerate che fu proprio in un evento organizzato dalla casa di Redmond che si palesò per l'ultima volta (con la promessa che sarebbe stato lanciato da subito sull'Xbox Game Pass).

Al solito non ci crede nessuno. Prendiamo un esempio per tutti: nel sondaggio aperto in tempo zero su Resetera, la stragrande maggioranza dei rispondenti (l'87,7% al momento di scrivere questa notizia), non crede che Silksong ci sarà, con soltanto il 12,3% che è speranzoso di rivederlo.

Naturalmente saremo felici di ricrederci, nel caso in cui appaia come un raggio di sole a riscaldare questo strano autunno. Nel frattempo non facciamoci troppo la bocca.