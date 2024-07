Turtle Beach Atlas Air, la recensione delle cuffie wireless open back comode e versatili

Non vogliamo però anticiparvi troppi dettagli in queste prime battute e vi invitiamo dunque a scoprire tutto quello che riguarda le Turtle Beach Atlas Air nella nostra recensione, dove sviscereremo ogni singolo aspetto evidenziando pregi e difetti di questo prodotto venduto ad un prezzo inferiore ai 200€.

Nell'ultimo periodo stiamo assistendo alla nascita di diversi headset da gaming che adottano i padiglioni aperti. Non molto tempo fa abbiamo recensito ad esempio le Virtuoso Pro , delle cuffie open back realizzate dal famoso produttore Corsair. Vogliamo da subito precisare che non esiste di fatto una filosofia migliore dell'altra, ma sicuramente ci sono dei punti a favore e delle evidenti debolezze sia per i modelli "open" che per quelli "closed". Le cuffie open back offrono un suono più naturale grazie alla loro capacità di far passare aria e vibrazioni attraverso i padiglioni. Questo riduce la pressione interna e le risonanze, migliorando la percezione della tridimensionalità e creando un'esperienza di ascolto più accurata e meno affaticante rispetto alle cuffie closed back.

Caratteristiche tecniche delle Turtle Beach Atlas Air

Nonostante la generosa dimensione dei padiglioni, essi nascondono al loro interno dei driver da soli 40 millimetri. Non che questo rappresenti un problema, infatti la qualità non è stata messa in discussione visto che offrono una risposta in frequenza che spazia dai 20 Hz ai 40 kHz. Inoltre, le Turtle Beach Atlas Air sono perfettamente in grado di riprodurre le tracce audio campionate fino a 24 bit e 96 kHz, potendo dunque contare anche su risoluzioni elevate per la massima fedeltà sonora.

Sul fronte della compatibilità, Turtle Beach ci ha stupito nuovamente con innumerevoli opzioni di connessione. Le Atlas Air mettono a disposizione ben tre distinti metodi di collegamento con i dispositivi compatibili: la comunicazione wireless con il dongle USB da 2,4 GHz, la connettività Bluetooth ed il classico collegamento cablato con il cavo jack da 3,5 millimetri.

Le Turtle Beach Atlas Air hanno delle dimensioni generose, ma pesano veramente poco

Quest'ampia pletora di opzioni si traduce in una completa compatibilità con le macchine da gioco Sony, Nintendo e Microsoft, dove le console di quest'ultima sono però limitate all'utilizzo con il cavo jack per limitazioni tecniche sui collegamenti senza fili. Ci teniamo però a sottolineare che la qualità della riproduzione è indipendente dalla tipologia del collegamento.

Giungiamo dunque a qualche aspetto meno brillante, come l'impossibilità di riprodurre in maniera simultanea due sorgenti audio contemporaneamente. La natura open back dei padiglioni ha impedito per ovvie ragioni anche l'implementazione di una riduzione attiva del rumore direttamente in cuffia.

Il microfono delle Turtle Beach Atlas Air è molto flessibile e può essere portato con facilità davanti alla bocca

Parlando invece di autonomia, il produttore garantisce una riproduzione continua per ben 50 ore di utilizzo. Possiamo contare anche sulla funzionalità di ricarica rapida e, qualora non potessimo proprio resistere qualche minuto, abbiamo la possibilità di utilizzarle mentre le stiamo caricando. Infine dobbiamo menzionare anche il microfono unidirezionale rimovibile, dotato di funzioni intelligenti per la cancellazione attiva del rumore. Non manca nemmeno il monitor in cuffia per essere consapevoli del nostro tono di voce in ogni momento mentre comunichiamo con gli amici online o rispondiamo ad una telefonata.

Scheda tecnica Turtle Beach Atlas Air