Fallout London ora è disponibile, ecco come installare la gigantesca mod gratis di Fallout 4

Fallout London è forse una delle mod più grandi e ambiziose mai vista nella storia dei videogiochi e permetterà ai giocatori di vivere una nuova avventura in una Londra post-apocalittica. Questo lavoro si basa chiaramente su Fallout 4, ma Team FOLON ha fatto un lavoro gigantesco, creando una storia inedita, nuovi asset per ambientazioni, edifici e così via, armi, armature, nemici. Pensate, include ben 200 missioni , 20 fazioni, 7 possibili alleati che accompagneranno il giocatore, un sistema di dialoghi rivisto ed espanso, doppiaggio originale e una soundtrack riadattata. Di seguito trovate il trailer di lancio.

L'attesissimo Fallout London , la grossa mod gratuita per la versione PC di Fallout 4 dalle dimensioni paragonabili a un gioco completo, è finalmente disponibile per tutti i giocatori. La mod è disponibile su GOG ed è compatibile sia con la versione di questo store che con quella Steam, ma solo con la versione 1.10.163.0 di Fallout 4: GOTY Edition , ovvero senza la patch next-gen pubblicata da Bethesda nei mesi scorsi. Una variante della mod compatibile è attualmente in sviluppo e verrà pubblicata in futuro.

Come scaricare e installare la mod

Se siete interessati potrete scaricare Fallout London gratuitamente su GOG a questo indirizzo. Come anticipato in precedenza, la mod è compatibile sia con la versione Steam che con quella di GOG di Fallout 4: GOTY Edition, ma solo a patto che si tratti della versione 1.10.163.0.

Su GOG è possibile scaricare questa versione direttamente, dato che lo store ha deciso di mantenerla disponibile "per offrire il tempo adeguato alle community di modder di aggiornare le proprie mod". Se siete interessati trovate la pagina di Fallout 4: GOTY Edition a questo indirizzo, con il gioco al momento in offerta a 15,99 euro, con il 60% di sconto. Se avete acquistato o acquisterete la versione GOG di Fallout 4 vi basta seguire i semplici passaggi riportati nella pagina di Fallout London che abbiamo linkato in precedenza.

Per coloro in possesso della versione Steam di Fallout 4 già aggiornata con la patch next-gen, è necessario fare uno step in più per eseguire il downgrade alla versione 1.10.163.0. Niente di troppo complicato, fortunatamente, visto che grazie alla mod "Fallout London Downgrader and Addons" realizzata appositamente da Team FOLON bastano pochi click per eseguire questa operazione. Potrete scaricare la mod su NexusMods a questo indirizzo, dove trovate anche tutte le istruzioni necessarie. Ulteriori dettagli sono disponibili sulla pagina ufficiale di Fallout London, a questo link.