Lanciata la demo di Ys X: Nordics, che permette di assaggiare il gioco poco prima del lancio

La demo è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC . Quest'ultima è scaricabile da Steam, dove è stata lanciata in occasione dello Steam Next Fest (la versione completa sarà lanciata anche su Epic Games Store e GOG).

I contenuti della demo

La demo precede di pochi giorni l'uscita del gioco, prevista per il 25 ottobre 2024. Quindi, nel caso in cui vi piaccia, non dovrete aspettare molto per continuare l'esperienza e portarla fino in fondo.

Nonostante sia soltanto un assaggio, la demo di Ys X: Nordics permette di testare il sistema di combattimento in modalità Solo e in modalità Duo. Inoltre dà accesso agli attacchi elementali caricati con il Mana Burst, fa viaggiare per mare e fa combattere in diversi ambienti e contro vari nemici. Come ormai accade sempre più spesso, i progressi della demo potranno essere trasportati nella versione definitiva.

Per festeggiare il lancio della demo, è stato pubblicato anche un trailer dedicato, che trovate all'interno della notizia.

Ys X: Nordics segue le avventure di Adol Christin e della piratessa Karja Balta, che si trovano legati dal destino... letteralmente. Uno degli obiettivi sarà infatti quello di scoprire cosa è successo, per poter sciogliere il legame imposto da poteri la cui natura sarà centrale nell'esperienza di gioco.