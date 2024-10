Un Xbox Partner Preview è stato annunciato da Microsoft, vediamo data e orario

Microsoft ha annunciato ufficialmente l'evento Xbox Partner Preview: una presentazione della durata di venticinque minuti dedicata ai giochi third party in arrivo su PC e Xbox. Quando potremo seguirla? Giovedì 17 ottobre a partire dalle 19.00.

"Siamo entusiasti di annunciare che la prossima Xbox Partner Preview, la nostra trasmissione senza fronzoli dedicata esclusivamente ai giochi, verrà trasmessa giovedì 17 ottobre", si legge su Xbox Wire.

"In questa puntata presenteremo un mix di giochi nuovi e in arrivo da partner incredibili come Remedy Entertainment, SEGA, 505 Games e molti altri, con oltre una dozzina di nuovi trailer nel corso di circa 25 minuti."

"Durante la Xbox Partner Preview, potrete dare un primo sguardo al gameplay della prossima espansione di Alan Wake 2, The Lake House, un nuovo trailer ricco di azione per Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, una sbirciatina a diversi boss del gioco d'azione dark fantasy Wuchang: Fallen Feathers, diverse anteprime mondiali e altri fantastici titoli in arrivo su console Xbox, PC Windows e Game Pass."

"Come sempre, l'anteprima per i partner di Xbox è dedicata alla condivisione di notizie entusiasmanti dai nostri talentuosi partner in tutto il mondo: potrete scoprire nuovi giochi, annunci di date di uscita e gameplay di titoli in arrivo. Inoltre, durante la trasmissione Xbox Wire pubblicherà storie esclusive dietro le quinte di alcuni dei prodotti presentati."