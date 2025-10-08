0

One Piece Odyssey per Nintendo Switch in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

L'avventura RPG ispirata al celebre manga di Eiichiro Oda approda su Switch e torna in promozione su Amazon per la Festa delle Offerte Prime.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   08/10/2025
La Festa delle Offerte Prime è l'occasione perfetta per salpare insieme alla ciurma di Cappello di Paglia. Su Amazon trovate One Piece Odyssey per Nintendo Switch a 29,90€ invece di 39,99€, con consegna gratuita e disponibilità immediata. La promozione è valida per un periodo limitato e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che si tratta di un'offerta riservata agli abbonati ad Amazon Prime, quindi per poter accedere al prezzo scontato è necessario un abbonamento attivo.

Un’avventura originale nel mondo di One Piece

In One Piece Odyssey rivivrete alcuni dei momenti più iconici della saga attraverso una storia completamente nuova, supervisionata direttamente da Eiichiro Oda. L'avventura inizia sull'isola misteriosa di Waford, dove Rufy e la sua ciurma si trovano intrappolati dopo una tempesta, pronti ad affrontare mostri inediti e un mistero legato ai loro ricordi.

Ogni membro della ciurma possiede abilità uniche per esplorare l'ambiente e superare ostacoli, mentre in battaglia potrete scatenare attacchi combinati speciali grazie al potere dei ricordi condivisi. Con una grafica colorata, un ritmo da vero RPG giapponese e il fascino intramontabile di One Piece, questa versione per Nintendo Switch è perfetta per rivivere l'avventura ovunque, soprattutto approfittando dell'offerta della Festa delle Offerte Prime.

