La Festa delle Offerte Prime è l'occasione perfetta per salpare insieme alla ciurma di Cappello di Paglia. Su Amazon trovate One Piece Odyssey per Nintendo Switch a 29,90€ invece di 39,99€, con consegna gratuita e disponibilità immediata. La promozione è valida per un periodo limitato e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che si tratta di un'offerta riservata agli abbonati ad Amazon Prime, quindi per poter accedere al prezzo scontato è necessario un abbonamento attivo.
One Piece Odyssey per Nintendo Switch in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime
L'avventura RPG ispirata al celebre manga di Eiichiro Oda approda su Switch e torna in promozione su Amazon per la Festa delle Offerte Prime.
