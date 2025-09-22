Il nuovo cattivo di Super Mario Galaxy - Il Film spunta online grazie al leak di un giocattolo

Il nuovo cattivo di Super Mario Galaxy - Il Film secondo i leak

Online è emersa una immagina che mostrava (oramai è stata rimossa e non possiamo condividerla) una action figure di Bowser Jr., il figlio di Bowser e suo aiutante in molteplici avventura nefaste. Secondo i fan, poiché l'immagine è stata rimossa da NBC Universal con la spiegazione "Contenuto usato: Super Mario Galaxy - Il Film", il personaggio sarà presente nella pellicola.

Va anche detto che non sarebbe una grossa sorpresa e che i giocatori più esperti forse avevano già previsto il tutto, visto che Bowser Jr. ha un ruolo primario nei videogiochi di Super Mario Galaxy, di conseguenza il film basato su tali titoli dovrebbe includere il personaggio. Inoltre, una nuova pellicola ha sempre bisogno di un nuovo cattivo per gli eroi, quindi aggiungere il figlio di Bowser sarebbe la soluzione più logica.

Ovviamente per ora rimangono speculazioni e leak, non informazioni ufficiali. Dovremo attendere l'arrivo della pellicola o, più probabilmente, di un nuovo trailer che presenterà nuovi dettagli su Super Mario Galaxy - Il Film. Infine, si suppone anche Super Mario Galaxy Il Film svelerà le origini di Peach e Rosalinda.