GTA 6 è finalmente in Top 10 tra i giochi più attesi dai fan giapponesi di Famitsu

Famitsu, la famosa testata giapponese dedicata al mondo videoludico, ha realizzato come sempre una raccolta voti tramite i propri lettori per eleggere i giochi più attesi del momento.
Come potete vedere sotto non ci sono enormi differenze rispetto alle classifiche precedenti, ma ci sono un paio di dettagli da notare, come la presenza di GTA 6 in Top 10.
La Top 30 dei videogiochi più desiderati secondo i voti
Ecco la classifica dei giochi più votati dai lettori di Famitsu:
- [PS5] Pragmata - 525 voti
- [PS5] Resident Evil Requiem - 437 voti
- [NS2] Pokemon Pokopia - 413 voti
- [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 371 voti
- [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 294 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 292 voti
- [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 254 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 182 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 180 voti
- [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 175 voti
- [NS2] Mario Tennis Fever - 170 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 164 voti
- [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 156 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 143 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 138 voti
- [PS5] Nioh 3 - 111 voti
- [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - 109 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 108 voti
- [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 106 voti
- [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 95 voti
- [NSW] Akiba Lost - 83 voti
- [NSW] Genshin Impact - 82 voti
- [PS5] Code Vein 2 - 80 voti
- [NS2] Resident Evil Requiem - 72 voti
- [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 71 voti
- [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 69 voti
- [NS2] Akiba Lost - 64 voti
- [NS2] Fatal Frame 2 Remake - 58 voti
- [NSW] Hono Gurashi no Niwa - 56 voti
- [PS5] Monster Hunter Stories 3 - 55 voti
Prima di tutto, notiamo che Pragmata è primo in classifica, senza grande stupore. Tecnicamente Dragon Quest 7 Reimagined ha ottenuto molti più voti, se si sommassero le varie edizioni, ma anche questo non sorprende nessuno. Continuano a fare bene Resident Evil Requiem e Pokémon Pokopia, che di mese in mese è sempre più salito nella lista dei desideri dei giocatori nipponici.
Notiamo però che GTA 6 è ora in Top 10, precisamente in nona posizione: i voti non sono molti e la differenza rispetto ai titoli successivi è minima, ma in ogni caso è interessante vedere il gioco così in alto, visto che nei mesi scorsi era spesso nella parte bassa della Top 30.
Diteci, tra questi quali sono i videogiochi che più attendete?