GTA 6 è finalmente in Top 10 tra i giochi più attesi dai fan giapponesi di Famitsu

Famitsu ha reso disponibile la nuova classifica dei giochi più attesi del 2026 e possiamo notare che GTA 6 è ora in Top 10: non è qualcosa di scontato per il pubblico giapponese.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/01/2026
Lucia e Jason su un letto in GTA 6
Famitsu, la famosa testata giapponese dedicata al mondo videoludico, ha realizzato come sempre una raccolta voti tramite i propri lettori per eleggere i giochi più attesi del momento.

Come potete vedere sotto non ci sono enormi differenze rispetto alle classifiche precedenti, ma ci sono un paio di dettagli da notare, come la presenza di GTA 6 in Top 10.

La Top 30 dei videogiochi più desiderati secondo i voti

Ecco la classifica dei giochi più votati dai lettori di Famitsu:

  1. [PS5] Pragmata - 525 voti
  2. [PS5] Resident Evil Requiem - 437 voti
  3. [NS2] Pokemon Pokopia - 413 voti
  4. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 371 voti
  5. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 294 voti
  6. [PS5] Persona 4 Revival - 292 voti
  7. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 254 voti
  8. [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 182 voti
  9. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 180 voti
  10. [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 175 voti
  11. [NS2] Mario Tennis Fever - 170 voti
  12. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 164 voti
  13. [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 156 voti
  14. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 143 voti
  15. [NS2] Splatoon Raiders - 138 voti
  16. [PS5] Nioh 3 - 111 voti
  17. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - 109 voti
  18. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 108 voti
  19. [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 106 voti
  20. [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 95 voti
  21. [NSW] Akiba Lost - 83 voti
  22. [NSW] Genshin Impact - 82 voti
  23. [PS5] Code Vein 2 - 80 voti
  24. [NS2] Resident Evil Requiem - 72 voti
  25. [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 71 voti
  26. [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 69 voti
  27. [NS2] Akiba Lost - 64 voti
  28. [NS2] Fatal Frame 2 Remake - 58 voti
  29. [NSW] Hono Gurashi no Niwa - 56 voti
  30. [PS5] Monster Hunter Stories 3 - 55 voti

Prima di tutto, notiamo che Pragmata è primo in classifica, senza grande stupore. Tecnicamente Dragon Quest 7 Reimagined ha ottenuto molti più voti, se si sommassero le varie edizioni, ma anche questo non sorprende nessuno. Continuano a fare bene Resident Evil Requiem e Pokémon Pokopia, che di mese in mese è sempre più salito nella lista dei desideri dei giocatori nipponici.

Notiamo però che GTA 6 è ora in Top 10, precisamente in nona posizione: i voti non sono molti e la differenza rispetto ai titoli successivi è minima, ma in ogni caso è interessante vedere il gioco così in alto, visto che nei mesi scorsi era spesso nella parte bassa della Top 30.

Diteci, tra questi quali sono i videogiochi che più attendete?

