GTA 6 è finalmente in Top 10 tra i giochi più attesi dai fan giapponesi di Famitsu

Come potete vedere sotto non ci sono enormi differenze rispetto alle classifiche precedenti, ma ci sono un paio di dettagli da notare , come la presenza di GTA 6 in Top 10.

La Top 30 dei videogiochi più desiderati secondo i voti

Ecco la classifica dei giochi più votati dai lettori di Famitsu:

[PS5] Pragmata - 525 voti [PS5] Resident Evil Requiem - 437 voti [NS2] Pokemon Pokopia - 413 voti [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 371 voti [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 294 voti [PS5] Persona 4 Revival - 292 voti [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 254 voti [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 182 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 180 voti [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 175 voti [NS2] Mario Tennis Fever - 170 voti [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 164 voti [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 156 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 143 voti [NS2] Splatoon Raiders - 138 voti [PS5] Nioh 3 - 111 voti [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - 109 voti [NSW] Rhythm Heaven Groove - 108 voti [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 106 voti [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 95 voti [NSW] Akiba Lost - 83 voti [NSW] Genshin Impact - 82 voti [PS5] Code Vein 2 - 80 voti [NS2] Resident Evil Requiem - 72 voti [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 71 voti [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 69 voti [NS2] Akiba Lost - 64 voti [NS2] Fatal Frame 2 Remake - 58 voti [NSW] Hono Gurashi no Niwa - 56 voti [PS5] Monster Hunter Stories 3 - 55 voti

Prima di tutto, notiamo che Pragmata è primo in classifica, senza grande stupore. Tecnicamente Dragon Quest 7 Reimagined ha ottenuto molti più voti, se si sommassero le varie edizioni, ma anche questo non sorprende nessuno. Continuano a fare bene Resident Evil Requiem e Pokémon Pokopia, che di mese in mese è sempre più salito nella lista dei desideri dei giocatori nipponici.

Notiamo però che GTA 6 è ora in Top 10, precisamente in nona posizione: i voti non sono molti e la differenza rispetto ai titoli successivi è minima, ma in ogni caso è interessante vedere il gioco così in alto, visto che nei mesi scorsi era spesso nella parte bassa della Top 30.

Diteci, tra questi quali sono i videogiochi che più attendete?