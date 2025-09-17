Gli strumenti IA di Gboard arrivano anche su smartphone non Pixel: la lista ufficiale dei modelli compatibili

Si tratta di una mossa strategica che potrebbe cambiare il modo in cui milioni di utenti interagiscono con i propri telefoni, rendendo la scrittura digitale più fluida, corretta e personalizzata. Gli strumenti AI di Gboard comprendono sette modalità principali .

Gboard: le 7 funzioni IA per dispositivi Android

La funzione "Rileggi" controlla automaticamente grammatica e ortografia, mentre "Riformula" propone alternative stilistiche per migliorare chiarezza e tono. Le opzioni "Professionale" e "Amichevole" consentono di adattare il registro linguistico a seconda del contesto, che si tratti di un'email di lavoro o di un messaggio informale.

Completano l'offerta le funzioni "Emojify" (aggiunta automatica di emoji), "Elabora" (espansione del testo con maggiori dettagli) e "Accorcia" (sintesi dei contenuti troppo lunghi). Tutte le elaborazioni avvengono direttamente sul dispositivo, senza invio di dati a server esterni, grazie al modello Gemini Nano v2. Questo garantisce un alto livello di privacy, un aspetto sempre più importante nel panorama digitale attuale.