La gatta di uno youtuber è finita dentro Assassin's Creed Shadows

La gatta dello youtuber Ropotopolous è finita dentro Assassin's Creed Shadows, per la precisione è stata ricreata (con tanto di costume di Ezio) come companion all'interno dell'espansione Gli Artigli di Awaji e tutti i giocatori avranno l'opportunità di trovarla.

Grande fan della serie Ubisoft, Ropotopolous ha avuto modo di parlare con gli sviluppatori dell'ultimo capitolo della serie qualche tempo fa e nelle scorse ore abbiamo scoperto qual è stato il frutto (dell'Eden?) di tale incontro. Miss Olive, questo il nome della sua gatta, vi attende con suo fratello Benjamin in un luogo non precisato, e per scoprirlo c'è un indovinello:

"Dove i tratti della natura si torcono e si innalzano / nella forma riflettono l'aspetto nativo / né santuario, né porta, né pergamena, ma fede guidata da un'anima lontana. / Sopra, le sue braccia dorate incontrano il cielo, sotto, giace l'ombra pacifica. / Dove gli insegnamenti d'Occidente dolcemente scivolarono, all'interno, una Regina Silenziosa è custodita."

Una volta individuata, basterà accarezzare Olive per aggiungerla al proprio rifugio come companion, donandole una vita virtuale eterna.