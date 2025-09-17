La gatta di uno youtuber è finita dentro Assassin's Creed Shadows

La gatta dello youtuber Ropotopolous è finita dentro Assassin's Creed Shadows, per la precisione è stata ricreata (con tanto di costume di Ezio) come companion all'interno dell'espansione Gli Artigli di Awaji e tutti i giocatori avranno l'opportunità di trovarla.
Grande fan della serie Ubisoft, Ropotopolous ha avuto modo di parlare con gli sviluppatori dell'ultimo capitolo della serie qualche tempo fa e nelle scorse ore abbiamo scoperto qual è stato il frutto (dell'Eden?) di tale incontro. Miss Olive, questo il nome della sua gatta, vi attende con suo fratello Benjamin in un luogo non precisato, e per scoprirlo c'è un indovinello:
"Dove i tratti della natura si torcono e si innalzano / nella forma riflettono l'aspetto nativo / né santuario, né porta, né pergamena, ma fede guidata da un'anima lontana. / Sopra, le sue braccia dorate incontrano il cielo, sotto, giace l'ombra pacifica. / Dove gli insegnamenti d'Occidente dolcemente scivolarono, all'interno, una Regina Silenziosa è custodita."
Una volta individuata, basterà accarezzare Olive per aggiungerla al proprio rifugio come companion, donandole una vita virtuale eterna.
Un curioso omaggio
Assassin's Creed Shadows è il gioco nuovo più venduto in Europa nel 2025 e il lavoro di Ropotopolous ha contribuito in qualche modo a questo importante risultato, ma immaginiamo sia stata soprattutto la passione dello youtuber per il franchise a motivare gli sviluppatori nel realizzare questo curioso omaggio.
"Credo che questo sia il più grande traguardo della mia piccola carriera su YouTube finora: immortalare la mia gatta all'interno della mia serie videoludica preferita per sempre," ha dichiarato Ropotopolous.
"Per ora Olive è ancora giovane e in salute, ma mi si spezza sempre il cuore quando penso a quanto breve sia il tempo che passiamo con i nostri animali."
"Quando arriverà il suo momento, per me sarà speciale poterla ritrovare nel mio videogioco preferito, e sono onorato che il suo spirito digitale possa diffondersi nel mondo attraverso questa caccia al tesoro segreta."