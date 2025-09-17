0

MSI Cyborg 15 con GeForce RTX 5060 è disponibile in sconto su Amazon

Il notebook gaming MSI Cyborg 15 con GPU NVIDIA RTX 5060, processore Intel Core 7 240H e display FHD 144Hz è ora acquistabile a prezzo ridotto su Amazon.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   17/09/2025
Il notebook e lo sconto Amazon

Grazie alle offerte Amazon, il MSI Cyborg 15 (modello B2RWFKG-077IT) con scheda grafica RTX 5060 da 8GB GDDR7 si trova a 1.349,00€ invece di 1.399,00€. Un'occasione interessante per chi desidera un portatile pensato per il gaming e la produttività avanzata. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il portatile è alimentato dal nuovo Intel Core 7 240H, un processore di ultima generazione che, in combinazione con la NVIDIA GeForce RTX 5060, permette di gestire giochi AAA e applicazioni creative senza compromessi. Il supporto alle tecnologie AI e al ray tracing assicura fluidità e grafica realistica.

Memoria e connettività al top

Con un pannello FHD da 15,6 pollici a 144Hz, il Cyborg 15 garantisce reattività e immagini fluide, ideali anche per i giocatori competitivi. Il design si distingue per linee futuristiche e dettagli traslucidi che mettono in risalto l'anima da gaming del dispositivo.

Il notebook in sconto
Il notebook in sconto

Il notebook integra 16GB di RAM DDR5 a 5600MHz e un SSD PCIe4 da 1TB, offrendo caricamenti istantanei e spazio abbondante per giochi e progetti. Non mancano la connettività WiFi 6E, tastiera retroilluminata e Windows 11 Home preinstallato, per essere subito operativi.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
MSI Cyborg 15 con GeForce RTX 5060 è disponibile in sconto su Amazon