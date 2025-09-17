Lenovo LOQ 15 pollici con GeForce RTX 5060 è disponibile in sconto su Amazon

Grazie alle offerte Amazon, il Lenovo LOQ 15 pollici con RTX 5060 e processore Intel Core i7-13650HX si trova a un prezzo ridotto di 1.299,00€ (anziché 1.399,00€). Si tratta di una delle migliori occasioni per chi cerca un notebook gaming potente e versatile, capace di coniugare prestazioni elevate e design compatto. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il portatile monta la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8GB GDDR7, pensata per sfruttare al massimo le ultime tecnologie come DLSS 4 e ray tracing, così da offrire fluidità anche nei giochi più moderni. Grazie a Lenovo AI Engine+, le prestazioni vengono ottimizzate in tempo reale, adattandosi automaticamente alle necessità del sistema.

Schermo veloce e design curato

Il display da 15,6 pollici FHD a 144Hz con supporto NVIDIA G-Sync assicura un gameplay fluido, senza tearing o rallentamenti, perfetto anche per gli eSport. Il tutto è racchiuso in un design elegante color Luna Grey, pensato per un pubblico che vuole potenza senza rinunciare allo stile.

Il processore del notebook

Il Lenovo LOQ integra 16GB di RAM DDR5 e un SSD da 1TB, garantendo velocità di caricamento elevata e spazio abbondante per giochi e progetti creativi. Con Windows 11 Home preinstallato e 3 mesi di PC Game Pass inclusi, è pronto fin da subito per studio, lavoro e divertimento.