Warlock: Dungeons and Dragons è stato annunciato da Wizards of the Coast

Warlock è stato annunciato da Wizards of the Coast durante i The Game Awards: il gioco uscirà nel corso del 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e sarà protagonista di una presentazione del gameplay la prossima estate.

Sviluppato da Invoke Studios, Warlock si presenta come un action adventure in terza persona ambientato in un open world dark fantasy fortemente ispirato all'immaginario di Dungeons and Dragons, forte di atmosfere oscure e un sistema di combattimento dinamico.

Nel gioco vestiremo i panni di Kaatri, una guerriera che decide di stringere un patto proibito al fine di ottenere il potere necessario per opporsi a una forza oscura e malvagia che rischia di distruggere il mondo.

La protagonista di Warlock è capace di accedere ad abilità magiche che le permettono di deformare la realtà e sprigionare energie devastanti, ma a caro prezzo.