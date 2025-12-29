OnePlus Turbo 6 si svela in un primo teaser: sarà il futuro Nord 6 in Europa

OnePlus ha svelato i teaser ufficiali dei Turbo 6 e Turbo 6V con batteria da 9.000 mAh, display da 165 Hz e processore Snapdragon.

Il nuovo smartphone OnePlus Turbo 6 è stato mostrato in un teaser ufficiale, svelando il suo design e le diverse colorazioni disponibili. Questa serie debutterà in Cina, mentre in Europa dovrebbe essere rinonimata come Nord 6. I modelli sono due: Turbo 6 e Turbo 6V, quest'ultimo più ridotto e con caratteristiche diverse. Vediamo quindi come saranno i nuovi smartphone targati OnePlus.

Design e caratteristiche della serie Turbo 6 e Turbo 6V Come potete vedere dalle immagini sottostanti, il design ricorda il modello OnePlus 15. A cambiare è l'orientamento della tripla fotocamera posteriore. Le colorazioni disponibili, almeno secondo quanto traspare dalle immagini, saranno tre: verde, nero e argento, quest'ultimo con un motivo olografico lungo i bordi. OnePlus Turbo 6 Di seguito potete invece dare un'occhiata al Turbo 6V, dotato invece di doppia fotocamera e disponibile nelle colorazioni blu, nero e argento. Ad ogni modo, ad attirare l'attenzione è sicuramente la batteria da ben 9.000 mAh con ricarica da 80W, ma non è ancora chiaro quale modello ne sarà dotato. Probabilmente solo uno dei due dispositivi Turbo monterà una batteria simile. OnePlus Turbo 6V Inoltre, potremo aspettarci un pannello da 165 Hz identico a quello presente sui modelli OnePlus 15 e 15R, un ulteriore punto di forza per la serie. Per quanto concerne il processore potremo aspettarci uno Snapdragon 8s Gen 4, confermato proprio da OnePlus. Il Turbo 6V dovrebbe invece avere uno schermo con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. OnePlus 15R, la recensione dello smartphone Android che punta ai gamer