OnePlus Turbo 6 si svela in un primo teaser: sarà il futuro Nord 6 in Europa

Il nuovo smartphone OnePlus Turbo 6 è stato mostrato in un teaser ufficiale, svelando il suo design e le diverse colorazioni disponibili. Questa serie debutterà in Cina, mentre in Europa dovrebbe essere rinonimata come Nord 6. I modelli sono due: Turbo 6 e Turbo 6V, quest'ultimo più ridotto e con caratteristiche diverse. Vediamo quindi come saranno i nuovi smartphone targati OnePlus.
Design e caratteristiche della serie Turbo 6 e Turbo 6V
Come potete vedere dalle immagini sottostanti, il design ricorda il modello OnePlus 15. A cambiare è l'orientamento della tripla fotocamera posteriore. Le colorazioni disponibili, almeno secondo quanto traspare dalle immagini, saranno tre: verde, nero e argento, quest'ultimo con un motivo olografico lungo i bordi.
Di seguito potete invece dare un'occhiata al Turbo 6V, dotato invece di doppia fotocamera e disponibile nelle colorazioni blu, nero e argento. Ad ogni modo, ad attirare l'attenzione è sicuramente la batteria da ben 9.000 mAh con ricarica da 80W, ma non è ancora chiaro quale modello ne sarà dotato. Probabilmente solo uno dei due dispositivi Turbo monterà una batteria simile.
Inoltre, potremo aspettarci un pannello da 165 Hz identico a quello presente sui modelli OnePlus 15 e 15R, un ulteriore punto di forza per la serie. Per quanto concerne il processore potremo aspettarci uno Snapdragon 8s Gen 4, confermato proprio da OnePlus. Il Turbo 6V dovrebbe invece avere uno schermo con frequenza di aggiornamento di 144 Hz.
Altre caratteristiche
A quanto pare lo smartphone Turbo 6 dovrebbe essere disponibile in quattro configurazioni, ovvero: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB e 16 GB + 512 GB. La versione Turbo 6V dovrebbe offrire invece le configurazioni da 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB. Il debutto ufficiale è previsto per l'8 gennaio in Cina, quindi vi aggiorneremo sulle eventuali versioni europee.