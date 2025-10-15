iPhone 18 Pro: Apple introdurrà la tecnologia a diaframma variabile per foto da veri professionisti

Apple pare sia intenzionata ad introdurre, all'interno del comparto fotografico di iPhone 18 Pro, la tecnologia a diaframma variabile. Scopriamo tutti i dettagli.

Apple si prepara a introdurre una delle innovazioni fotografiche più attese: la tecnologia a diaframma variabile farà il suo debutto sulla prossima generazione di iPhone. Tuttavia, come spesso accade con le funzioni più avanzate, sarà esclusiva dei modelli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Questa tecnologia, già vista anni fa sui Samsung Galaxy S9 e S9+, consente di modificare l'apertura dell'obiettivo in base alle condizioni di luce. In pratica, il diaframma si "apre" in ambienti bui per catturare più luce e si "chiude" in piena luminosità, migliorando nitidezza, profondità di campo e controllo sull'esposizione.

iPhone 18 Pro: fotocamera con tecnologia a diaframma, cosa dicono i leaker? Secondo quanto riportato da ETNews, Apple avrebbe già finalizzato i piani di produzione. La filiera coinvolge diversi fornitori: LG Innotek e Foxconn si occuperanno della realizzazione del modulo a diaframma variabile, mentre Luxshare e Sunny Optical forniranno gli attuatori. L'azienda olandese Besi produrrà invece le lamelle meccaniche che permettono al diaframma di espandersi e contrarsi. iPhone 18 Fold: titanio e alluminio tra i possibili materiali del pieghevole Questa scelta riflette la strategia di Apple di differenziare ulteriormente i modelli "Pro" dal resto della gamma, offrendo agli utenti più esigenti motivi concreti per scegliere le versioni di fascia alta. Il mercato degli smartphone è ormai saturo, e le aziende cercano nuove tecnologie per distinguersi. In questo contesto, la combinazione tra hardware innovativo e software proprietario potrà garantire ad Apple un vantaggio competitivo.