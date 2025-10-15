Le recensioni di GTA 6 verrebbero gestite in modo non classico e il motivo sarebbe il timore dei leak

GTA 6 arriverà e conquisterà il mondo o così perlomeno pare visto il livello di eccitazione per l'opera. In ogni caso, prima che il gioco arrivi nelle mani dei giocatori dovrà passare in quelle dei recensori delle maggiori testate mondiali.
Ovviamente è un processo delicato e pare che Rockstar Games non voglia correre alcun rischio al riguardo e che sia pronta a gestire il tutto in modo un po' alternativo.
Come Rockstar Games vorrebbe gestire le recensioni di GTA 6
Secondo un nuovo rumor condiviso da Detective Seeds, che afferma di aver ricevuto l'informazione da un dipendente dell'editore che conosce in modo indiretto tramite LinkedIn, Rockstar Games e Take-Two non invieranno dei codici recensione ai giornalisti, ma li porterà in luoghi selezionati per giocare l'opera nell'arco di un po' di giorni.
Non si tratta di una pratica standard, lo precisiamo, ma non è nemmeno qualcosa di mai udito prima (ed è spesso ciò che succede con le anteprime). L'impressione ovviamente è che Rockstar Games non voglia in alcun modo rischiare che le copie del gioco circolino prima del previsto e che video o immagini finiscano online e rovinino l'esperienza agli utenti.
Ovviamente GTA 6 sarà un gioco enorme, quindi Rockstar Games deve calcolare al meglio il tempo che concederà ai recensori per affrontare l'avventura. Come sempre, però, ricordiamo che per ora è solo un rumor e non dettagli ufficiali. Dovremo attendere e vedere come Rockstar Games gestirà la cosa.
Segnaliamo infine che i fan di GTA 6 stanno reagendo male alla mancanza di novità e sono stufi degli update di GTA Online.