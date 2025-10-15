Cosa ne pensa il mondo di ROG Xbox Ally e Ally X? Ecco le opinioni delle testate internazionali

Le opinioni di ROG Xbox Ally

IGN USA ha spiegato che "Probabilmente, l'Xbox Full Screen Experience sarebbe sufficiente per consigliare l'Asus ROG Xbox Ally X a chiunque sia alla ricerca di un nuovo PC portatile da gioco. Ma il fatto che sia così comodo da usare e che funzioni così bene è solo la ciliegina sulla torta. Tutto ciò che serve ora sono un paio di aggiornamenti software per perfezionare davvero l'esperienza a schermo intero e diventerà un dispositivo da ricordare."

Eurogamer.net invece scrive: "Solo tu puoi dire se 800 sterline sono un prezzo ragionevole per un dispositivo portatile in grado di riprodurre giochi nuovi e tecnicamente impegnativi, ma è essenzialmente quello che devi pagare per ottenere questo livello di prestazioni. In definitiva, mi piace ciò che offre ROG Xbox Ally X. Non è una vera console portatile Xbox, ma per molte persone è probabilmente un dispositivo migliore e più versatile."

Wired racconta: "Se desiderate un PC da gioco ragionevolmente potente in grado di eseguire con facilità giochi di piccole e medie dimensioni e anche alcuni più impegnativi in modo giocabile, se non addirittura sorprendente, Xbox ROG Ally è un'ottima scelta, soprattutto se siete disposti a ricorrere al cloud gaming per i titoli più impegnativi. Se invece desiderate prestazioni senza compromessi e funzionalità di fascia alta, Xbox ROG Ally X è chiaramente la scelta vincente. Supera con facilità tutto ciò che fa l'Ally base e offre un'esperienza di gioco AAA autentica. È eccezionale. In questo modo, però, si rivolge chiaramente e senza vergogna ai giocatori "hardcore", che dovranno sborsare una cifra considerevole per godere di questo privilegio. I prezzi sono di gran lunga l'ostacolo più grande per entrambi i modelli, ma se siete disposti a spendere per un dispositivo portatile di fascia alta, questi possono portare il gaming portatile a un livello superiore."

Polygon è invece un po' più critico: "Come precursore della più ampia strategia di Microsoft nel settore dei videogiochi, Xbox Ally è entusiasmante in teoria, ma profondamente frustrante nella pratica. La promessa di un accesso senza interruzioni e senza confini a tutti i tuoi giochi e a tutti i tuoi progressi su più piattaforme in un unico posto è affascinante, anche se realizzata solo a metà come in questo caso. Si tratta probabilmente proprio di ciò di cui ha bisogno questo settore frammentato. Ma il risultato pratico è compromesso, confuso, fastidioso da usare e dal prezzo proibitivo. Xbox Ally X è emblematico di tutto ciò che è diventata l'iniziativa di Microsoft nel settore dei videogiochi, dalla sua strategia di acquisizione aziendale al sempre più inaccessibile Xbox Game Pass: un tentativo incredibilmente costoso di coprire ogni scommessa e soddisfare tutti, che ha nominalmente raggiunto i suoi obiettivi, ma che, lungo il percorso, ha vanificato il proprio scopo."

Invece, GamesRadar+ dice: "Il ROG Xbox Ally X è un dispositivo portatile incredibilmente costoso che offre un'esperienza PC portatile eccezionale abbinata al comfort di una console. Non solo stabilisce un nuovo standard in termini di prestazioni grazie al suo nuovo chipset Ryzen Z2 Extreme, ma è anche il primo dispositivo a superare finalmente gli svantaggi di Windows 11 sui desktop grazie alla nuova modalità Full Screen Experience. È un peccato che costi mille dollari, perché questo dispositivo potrebbe segnare una nuova era per l'hardware Xbox."

Nella nostra recensione invece vi spieghiamo: "Siamo contenti e soddisfatti di ROG Xbox Ally X? Sì, assolutamente. Allo stesso tempo ci aspettavamo qualcosa di più? Sì, assolutamente."