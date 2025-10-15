Street Fighter 6 riceve oggi C. Viper e il suo aggiornamento dedicato, vediamo il trailer di lancio

Street Fighter 6 si aggiorna oggi con l'arrivo dell'update dedicato a C. Viper e vari altri contenuti collegati, confermando l'impegno di Capcom nel supporto continuativo al suo picchiaduro, che continua dunque con il suo lungo percorso.

L'elemento di novità principale è dato ovviamente dall'introduzione di C. Viper come personaggio aggiuntivo, che abbiamo visto anche in occasione del Tokyo Game Show 2025 e in un precedente trailer del Fighting Pass dedicato.

La nuova combattente si presenta con il suo tipico look da donna in carriera mista ad agente segreto, e uno stile di combattimento molto peculiare che utilizza per portare avanti la sua lotta a Shadaloo e M. Bison.