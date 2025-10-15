Street Fighter 6 riceve oggi C. Viper e il suo aggiornamento dedicato, vediamo il trailer di lancio

Street Fighter 6 si aggiorna oggi con l'arrivo dell'update dedicato a C. Viper e vari altri contenuti collegati, confermando l'impegno di Capcom nel supporto continuativo al suo picchiaduro, che continua dunque con il suo lungo percorso.
L'elemento di novità principale è dato ovviamente dall'introduzione di C. Viper come personaggio aggiuntivo, che abbiamo visto anche in occasione del Tokyo Game Show 2025 e in un precedente trailer del Fighting Pass dedicato.
La nuova combattente si presenta con il suo tipico look da donna in carriera mista ad agente segreto, e uno stile di combattimento molto peculiare che utilizza per portare avanti la sua lotta a Shadaloo e M. Bison.
Tante aggiunte a World Tour, multiplayer e altro
Con l'arrivo dell'aggiornamento di C. Viper si arricchisce anche il World Tour, considerando che questo pacchetto aggiunge un nuovo maestro, nuovi NPC e ulteriori ambientazioni e missioni per la modalità di gioco in questione.
Ovviamente, il nuovo pezzo di storia ha la combattente in questione come elemento di novità principale, che dà il via a una nuova componente "narrativa", per così dire.
Anche il Battle Hub riceve novità con nuove mosse, nuovi emote e ulteriori eventi sul fronte multiplayer, andando ulteriormente ad arricchire quella che è già una parte decisamente ampia del picchiaduro in questione.
In Fighting Ground troviamo una nuova storia arcade, nuove combo trial e altre personalizzazioni assortite, completando il quadro di un update veramente molto ricco.