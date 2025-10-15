1

Street Fighter 6 riceve oggi C. Viper e il suo aggiornamento dedicato, vediamo il trailer di lancio

Street Fighter 6 si espande oggi con l'arrivo del DLC dedicato a C. Viper e contenente anche diversi altri contenuti sparsi per le varie modalità di gioco nel picchiaduro Capcom.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   15/10/2025
C. Viper in Street Fighter 6
Street Fighter 6
Street Fighter 6
News Video Immagini

Street Fighter 6 si aggiorna oggi con l'arrivo dell'update dedicato a C. Viper e vari altri contenuti collegati, confermando l'impegno di Capcom nel supporto continuativo al suo picchiaduro, che continua dunque con il suo lungo percorso.

L'elemento di novità principale è dato ovviamente dall'introduzione di C. Viper come personaggio aggiuntivo, che abbiamo visto anche in occasione del Tokyo Game Show 2025 e in un precedente trailer del Fighting Pass dedicato.

La nuova combattente si presenta con il suo tipico look da donna in carriera mista ad agente segreto, e uno stile di combattimento molto peculiare che utilizza per portare avanti la sua lotta a Shadaloo e M. Bison.

Tante aggiunte a World Tour, multiplayer e altro

Con l'arrivo dell'aggiornamento di C. Viper si arricchisce anche il World Tour, considerando che questo pacchetto aggiunge un nuovo maestro, nuovi NPC e ulteriori ambientazioni e missioni per la modalità di gioco in questione.

Ovviamente, il nuovo pezzo di storia ha la combattente in questione come elemento di novità principale, che dà il via a una nuova componente "narrativa", per così dire.

I giocatori di Street Fighter 6 crescono grazie ai sexy costumi da bagno e Sagat I giocatori di Street Fighter 6 crescono grazie ai sexy costumi da bagno e Sagat

Anche il Battle Hub riceve novità con nuove mosse, nuovi emote e ulteriori eventi sul fronte multiplayer, andando ulteriormente ad arricchire quella che è già una parte decisamente ampia del picchiaduro in questione.

In Fighting Ground troviamo una nuova storia arcade, nuove combo trial e altre personalizzazioni assortite, completando il quadro di un update veramente molto ricco.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Street Fighter 6 riceve oggi C. Viper e il suo aggiornamento dedicato, vediamo il trailer di lancio