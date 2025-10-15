Monitor da gaming ACER Nitro da 27", FullHD e refresh rate da 180Hz: (quasi) al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante per coloro che sono alla ricerca di un nuovo monitor, sia per il gaming sia per le attività più generali quotidiane. L'ACER Nitro da 27" viene messa in offerta con uno sconto attivo del 26% per un prezzo finale di 133,90€ (solo 4€ in più rispetto al minimo storico sulla piattaforma). Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Il monitor ACER Nitro da 27 pollici è pensato per offrire un'esperienza di gioco e intrattenimento di alto livello. Dotato di una risoluzione Full HD (1920x1080), garantisce immagini nitide e dettagliate, ideali per godersi film o sessioni di gaming intense.
Ulteriori dettagli tecnici
La frequenza di aggiornamento a 180 Hz assicura un gameplay ultra-fluido e reattivo, riducendo il ritardo di input e offrendo un vantaggio competitivo nei titoli più frenetici. Il tempo di risposta di appena 0,5 ms elimina le sfocature di movimento, garantendo un'immagine chiara anche durante le azioni più rapide.
Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium, il monitor sincronizza perfettamente i fotogrammi generati dalla scheda grafica, eliminando fenomeni di tearing e stuttering per un'esperienza di gioco fluida e immersiva. A completare il tutto, il supporto HDR10 dona profondità e realismo alle immagini.