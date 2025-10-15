La terza persona non era prevista per The Outer Worlds 2: se ne è occupato un altro team

Come probabilmente saprete, The Outer Worlds è un gioco in prima persona e - a differenza di altri GDR a mappa aperta d'azione come Fallout o The Elder Scrolls - non permette di optare per la terza persona .

Chi ha realizzato la terza persona di The Outer Worlds 2

Ricordiamo anche che The Outer Worlds 2 non avrà una sola visuale in terza persona, ma ben due versioni al momento del lancio. Si tratta di un ottimo modo per vedere il proprio personaggio e giocare con una migliore chiarezza di ciò che ci circonda, ma non era affatto nei piani degli autori.

"Quando abbiamo iniziato a sviluppare il gioco, non avevamo intenzione di utilizzare la visuale in terza persona", ha raccontato il Game Director Brandon Adler a Game Informer. "In realtà abbiamo iniziato a farlo solo circa due anni fa".

Adler racconta che lui e il team di Obsidian che lavora a The Outer Worlds 2 stavano discutendo una lunga lista di cose che tutti volevano aggiungere al gioco. "Ci siamo detti: 'È troppo costoso per noi fare alcune di queste cose; forse nel prossimo gioco'", racconta Adler, sottolineando che questo non significa che sia in lavorazione un terzo gioco di Outer Worlds, ma piuttosto che, ipoteticamente, c'è una lista di cose che potrebbero essere fatte in un altro capitolo della serie. "Ma poi, a metà strada, ci siamo detti: 'Penso che la gente lo voglia davvero', quindi abbiamo valutato quanto sarebbe stato difficile implementare" la terza persona.

Obsidian ha infine deciso di collaborare con un team chiamato Disruptive per creare un sistema di telecamere in terza persona che si integra perfettamente nel gameplay di The Outer Worlds 2. Segnaliamo infine che a The Outer Worlds 2 hanno collaborato anche altri team Xbox come Ninja Theory e Halo Studios.