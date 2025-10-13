A The Outer Worlds 2 hanno collaborato anche altri team Xbox come Ninja Theory e Halo Studios

Visto che The Outer Worlds 2 è un gioco di ruolo dotato di caratteristiche miste , essendo impostato come uno sparatutto in prima persona ma con varie interazioni con personaggi ed elementi narrativi, per Obsidian è stato facile trovare appoggi in altri team di colleghi.

La grande quantità di studi interni a Xbox Game Studios può risultare una risorse per lo sviluppo di giochi, e a quanto pare la collaborazione tra questi è una cosa che viene sempre più incentivata di recente, come dimostra il fatto che vari team interni hanno aiutato Obsidian nello sviluppo di The Outer Worlds 2, come Ninja Theory e anche Halo Studios .

Un lavoro di gruppo

In un'intervista pubblicata da Xbox Expansion Pass, i director Brandon Adler e Matt Singh di Obsidian hanno spiegato che lo studio si è appoggiato a Ninja Theory per consulenze a aiuto sul motion capture, considerando che il team britannico è specializzato nell'argomento ed è anche dotato di un ampio studio di registrazione.

"Sono stati davvero grandi e siamo stati in grado di ottenere molte informazioni sul progetto di registrazione delle scene d'intermezzo e dei dialoghi, cose che potremo incorporare anche nei giochi futuri", hanno riferito i director.

"È decisamente uno dei benefit di operare all'interno dell'ombrello di Xbox adesso, siamo incoraggiati a contattare altri studi interni per parlare con loro", ha spiegato Singh.

I due sono anche andati da Tim Schafer, CEO di Double Fine, per ottenere feedback su alcuni aspetti del gioco, e sebbene questi non vengano specificati si tratta probabilmente dei dialoghi e della narrazione, con il particolare humour di The Outer Worlds 2 che potrebbe essere stato valutato da un esperto come Schafer.

Sugli argomenti narrativi, sembra che Obsidian abbia anche avuto modo di parlare con Kojima Productions in occasione del Tokyo Game Show. In effetti, anche in precedenza era emerso come il team avesse ottenuto il supporto di Halo Studios per perfezionare la meccanica da sparatutto in prima persona.

Ricordiamo che The Outer Worlds 2 è in arrivo il 29 ottobre, è entrato in fase gold ed è precaricabile su Xbox.