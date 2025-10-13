0

Just Dance 2026 è già disponibile su Switch con uno sconto anticipato: si balla da domani!

La nuova edizione del party game musicale più famoso arriva il 18 ottobre: se avete una Nintendo Switch, potete già prepararvi con lo sconto del day one.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   13/10/2025
Just Dance 2026

Just Dance 2026 Edition per Nintendo Switch è in vendita su Instant Gaming a 25,49€, contro i 50€ di listino. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout è di 31,10€. È un'occasione perfetta per chi vuole scatenarsi al lancio risparmiando quasi la metà. Potete acquistarlo cliccando su questo link oppure con il pulsante che trovate qui sotto. Il nuovo capitolo del franchise di Ubisoft include 40 brani inediti, con successi come Houdini di Dua Lipa, APT. di Rosé & Bruno Mars, Counting Stars e All Star, oltre a una modalità Party completamente nuova che stravolge ogni sessione di ballo con colpi di scena in tempo reale.

Just Dance si rinnova: più modalità, più divertimento

Che siate in cerca di una serata in famiglia, una sfida tra amici o una sessione di workout danzante, Just Dance 2026 ha qualcosa per tutti. Potete ballare da soli, in coop o in modalità competitiva fino a 6 giocatori in locale, anche usando lo smartphone come controller grazie alla nuova funzione Camera Controller.

Inoltre, se possedete contenuti digitali dalle edizioni 2023, 2024 o 2025, li ritroverete automaticamente all'interno del gioco: l'intera libreria a portata di Joy-Con. Domani si accendono le luci sulla pista, ma voi potete già prenotare il vostro posto al centro del palco.

#Sconti
