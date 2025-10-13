Just Dance 2026 è già disponibile su Switch con uno sconto anticipato: si balla da domani!

Just Dance 2026 Edition per Nintendo Switch è in vendita su Instant Gaming a 25,49€, contro i 50€ di listino. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout è di 31,10€. È un'occasione perfetta per chi vuole scatenarsi al lancio risparmiando quasi la metà. Potete acquistarlo cliccando su questo link oppure con il pulsante che trovate qui sotto. Il nuovo capitolo del franchise di Ubisoft include 40 brani inediti, con successi come Houdini di Dua Lipa, APT. di Rosé & Bruno Mars, Counting Stars e All Star, oltre a una modalità Party completamente nuova che stravolge ogni sessione di ballo con colpi di scena in tempo reale.