Suicide Squad: Kill The Justice League per PC costa 1 € su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Suicide Squad: Kill The Justice League con uno sconto impressionante del 99%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/10/2025
Su Instant Gaming è disponibile Suicide Squad: Kill The Justice League per PC a 1 € invece di 70 €, permettendovi di risparmiare il 99%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 1,22 €, quindi una differenza minima. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

Cos'è Suicide Squad: Kill The Justice League

Si tratta di un gioco d'azione e avventura che ha per protagonisti i cattivi del mondo DC. Questo titolo è ambientato cinque anni dopo gli eventi del capitolo precedente, dove Amanda Waller seleziona un gruppo di detenuti provenienti da Arkham Asylum, formandoli nella Suicide Squad. Si tratta di Harley Quinn, Deadshot, King Shark e Captain Boomerang.

Tutti i personaggi sono dotati di armi specifiche e si spostano nella città in modi diversi. Se non avete ancora recuperato questo gioco, questa potrebbe essere l'occasione adatta. Vi invitiamo come sempre a consultare la nostra recensione per saperne di più.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
