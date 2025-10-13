Fine del supporto a Windows 10: Microsoft interrompe gli aggiornamenti, 400 milioni di PC a rischio sicurezza

Il 14 ottobre 2025 segna una data storica per il mondo dell'informatica: Microsoft interromperà ufficialmente il supporto a Windows 10, il celebre sistema operativo lanciato nel 2015. Dopo dieci anni di aggiornamenti, correzioni di sicurezza e nuove funzionalità, la casa di Redmond ha deciso di chiudere definitivamente un capitolo che ha accompagnato centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo.

Da questa data, i computer con Windows 10 non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza. Tuttavia, grazie alla pressione dell'Unione Europea e delle organizzazioni dei consumatori, gli utenti europei avranno un anno aggiuntivo di aggiornamenti estesi gratuiti, fino all'autunno del 2026.