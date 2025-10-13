La data di uscita di Beneath è stata annunciata con un trailer, c'è anche la demo

Camel 101 e Wired Productions hanno annunciato la data di uscita di Beneath con un nuovo trailer: lo sparatutto lovecraftiano sarà disponibile su PC a partire dal 27 ottobre, mentre le versioni PS5 e Xbox Series X|S arriveranno il giorno dopo, il 28 ottobre.
Contestualmente è stata anche lanciata una demo su Steam che permette di provare in anteprima questa esperienza, in cui ci troveremo a vestire i panni di un sub esperto, Noah Quinn, che si ritrova intrappolato all'interno di una struttura sommersa che è stata invasa da creature orribili e feroci.
Caratterizzato da un approccio in stile survival horror, che pone un chiaro limite al munizionamento, Beneath ci metterà a disposizione diverse armi ma pochi proiettili, e nel corso della campagna dovremo fare attenzione anche a quanto ossigeno consumiamo.
Non è tutto: alla luce dei temi e delle situazioni che ci troveremo ad affrontare, ci verrà chiesto di tenere sotto controllo anche la sanità mentale del protagonista, che potrebbe impazzire di fronte all'ennesimo orrore cosmico.
Un viaggio da incubo
A diversi mesi dall'ultimo trailer, Beneath sembra voler portare sullo schermo un mix di fobie da non sottovalutare, visto che nel gioco dovremo esplorare corridoi avvolti dall'oscurità e invasi dall'acqua, col rischio che orde di terribili mostri spuntino all'improvviso per ucciderci.
Naturalmente potremo sfruttare le abilità di Noah e il suo equipaggiamento da sub per spingerci verso zone inesplorate, immergendoci e andando alla ricerca di una possibile via d'uscita dall'incubo.