La data di uscita di Beneath è stata annunciata con un trailer, c'è anche la demo

Camel 101 e Wired Productions hanno annunciato la data di uscita di Beneath con un nuovo trailer: lo sparatutto lovecraftiano sarà disponibile su PC a partire dal 27 ottobre, mentre le versioni PS5 e Xbox Series X|S arriveranno il giorno dopo, il 28 ottobre.

Contestualmente è stata anche lanciata una demo su Steam che permette di provare in anteprima questa esperienza, in cui ci troveremo a vestire i panni di un sub esperto, Noah Quinn, che si ritrova intrappolato all'interno di una struttura sommersa che è stata invasa da creature orribili e feroci.

Caratterizzato da un approccio in stile survival horror, che pone un chiaro limite al munizionamento, Beneath ci metterà a disposizione diverse armi ma pochi proiettili, e nel corso della campagna dovremo fare attenzione anche a quanto ossigeno consumiamo.

Non è tutto: alla luce dei temi e delle situazioni che ci troveremo ad affrontare, ci verrà chiesto di tenere sotto controllo anche la sanità mentale del protagonista, che potrebbe impazzire di fronte all'ennesimo orrore cosmico.