The Outer Worlds 2 è entrato in fase Gold ed è precaricabile su Xbox: ecco quanto pesa

The Outer Worlds 2 uscirà regolarmente il 29 ottobre 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Possiamo dirlo perché Obsdian Entertainment ha annunciato l'ingresso nella fase Gold, ossia il gioco è stato chiuso e inviato in stampa, pronto per la distribuzione. Nell'epoca del mercato digitale alcuni passaggi non esistono più ed è risaputo che i giochi riceveranno aggiornamenti post lancio, ma l'espressione è rimasta, perché indica comunque un momento cruciale della lavorazione, che gli sviluppatori vogliono in ogni caso festeggiare.