The Outer Worlds 2 è entrato in fase Gold ed è precaricabile su Xbox: ecco quanto pesa

The Outer Worlds 2 uscirà regolarmente il 29 ottobre 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Possiamo dirlo perché Obsdian Entertainment ha annunciato l'ingresso nella fase Gold, ossia il gioco è stato chiuso e inviato in stampa, pronto per la distribuzione. Nell'epoca del mercato digitale alcuni passaggi non esistono più ed è risaputo che i giochi riceveranno aggiornamenti post lancio, ma l'espressione è rimasta, perché indica comunque un momento cruciale della lavorazione, che gli sviluppatori vogliono in ogni caso festeggiare.
In arrivo
Con l'ingresso nella fase Gold, The Outer Worlds 2 è diventato anche precaricabile su Xbox Series X e S. Per anticipare il download ed essere pronti a iniziare a giocare immediatamente al momento del lancio, dovete liberare 79GB dal vostro SSD.
Purtroppo non sappiamo quando e se sarà precaricabile anche sulle altre piattaforme. Comunque sia, non manca molto per poterci giocare, quindi è solo questione di giorni per saperne di più.
Se vi interessa saperne di più, guardate questo lungo video con quasi 20 minuti di gameplay da Paradise Island. Inoltre, sappiate che nel gioco potrebbero esserci delle storie d'amore nello stile di Avowed, ossia con un approccio più organico rispetto a quello classico visto nei videogiochi.