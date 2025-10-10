Netflix porta i party game in TV, trasformando i vostri smartphone in controller

Netflix porterà una serie di party game in TV, consentendovi di dar vita a entusiasmanti partite insieme agli amici o a tutta la famiglia utilizzando il vostro smartphone come controller.
Alla luce degli esperimenti già condotti in passato dalla piattaforma streaming con alcune esperienze interattive, esiste già una base tecnologica solida che potrà essere sfruttata perché questo progetto si concretizzi.
Ebbene, quali giochi saranno protagonisti dell'iniziativa? L'elenco iniziale include:
- LEGO Party - Gareggia in mini-sfide a tema e raccogli monete d'oro in diverse Challenge Zone.
- Boggle Party - Trasforma il classico rompicapo di parole in una gara contro il tempo per un massimo di otto giocatori.
- Pictionary: Game Night - Rivisitazione del gioco di disegno più famoso, in una frenetica sfida di intuizione e velocità.
- Tetris Time Warp - Viaggia tra le varie epoche del leggendario puzzle, dal debutto del 1984 fino alla versione Game Boy.
- Party Crashers: Fool Your Friends - Scopri chi tra i giocatori non ha la minima idea di cosa stia succedendo.
Quando partirà l'iniziativa? Stando all'annuncio di Netflix, il lancio dei party game è previsto per le vacanze natalizie, anche se non c'è ancora una data precisa.
Una formula già collaudata
Dopo aver dato nuova vita alla serie TV di Halo, Netflix proverà dunque a rilanciare la propria divisione Games sfruttando una formula già collaudata, che abbiamo visto ad esempio nei giochi PlayLink per PlayStation.
Il funzionamento del sistema sarà semplice e immediato: una volta selezionata la sezione Giochi su Netflix, basterà scegliere uno dei titoli disponibili e collegare i propri smartphone per cominciare a giocare.