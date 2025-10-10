Netflix porta i party game in TV, trasformando i vostri smartphone in controller

Quando partirà l'iniziativa? Stando all'annuncio di Netflix, il lancio dei party game è previsto per le vacanze natalizie, anche se non c'è ancora una data precisa.

Ebbene, quali giochi saranno protagonisti dell'iniziativa? L'elenco iniziale include:

Alla luce degli esperimenti già condotti in passato dalla piattaforma streaming con alcune esperienze interattive, esiste già una base tecnologica solida che potrà essere sfruttata perché questo progetto si concretizzi.

Una formula già collaudata

Dopo aver dato nuova vita alla serie TV di Halo, Netflix proverà dunque a rilanciare la propria divisione Games sfruttando una formula già collaudata, che abbiamo visto ad esempio nei giochi PlayLink per PlayStation.

Il funzionamento del sistema sarà semplice e immediato: una volta selezionata la sezione Giochi su Netflix, basterà scegliere uno dei titoli disponibili e collegare i propri smartphone per cominciare a giocare.