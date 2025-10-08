Prime Video supera Netflix, lo streaming Amazon è primo in Italia

Prime Video ha superato Netflix in Italia, raggiungendo la prima posizione durante il terzo trimestre del 2025 con una quota del 26% sul totale dei servizi streaming. A conciliare il sorpasso c'è stato un calo di Netflix, scesa al 25%.

La piattaforma Amazon ha dunque consolidato la propria leadership nel nostro paese, nonostante la perdita di un punto percentuale rispetto alle precedenti rilevazioni effettuate da JustWatch. Al terzo posto c'è naturalmente Disney+, che continua a crescere: ora è al 19%.

Per quanto riguarda gli altri servizi, sorprende Apple TV+, che guadagna ben due punti percentuali e raggiunge l'8%, andando a superare NOW che è invece ferma al 6%. Paramount+ cresce di un punto e arriva al 5%, alla pari con Infinity+, mentre discovery+ e MUBI rimangono stabili, rispettivamente con il 2% e l'1%.

Il quadro italiano si riconferma piuttosto frammentato ma anche dotato di un certo grado di dinamicità, andando a riflettere con crescite e cali le strategie impiegate dalle diverse piattaforme per quanto concerne soprattutto le produzioni esclusive.