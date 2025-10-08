Clair Obscur: Expedition 33 ha un finale "migliore" dell'altro? Ecco cosa ne pensa la sceneggiatrice

Clair Obscur: Expedition 33 propone al giocatore diverse conclusioni, ma c'è un finale che può essere considerato "migliore" o una sorta di scelta preferita in generale, che possa essere considerata il "good ending" o qualcosa del genere? La sceneggiatrice principale di Sandfall Interactive, Jennifer Svedberg-Yen, ha detto la sua al riguardo.
In una lunga intervista pubblicata dal canale Lits Play emergono numerose considerazioni da parte della sceneggiatrice, compreso anche il suo avvertimento in cui mette in guarda dall'uso dei deus ex machina e tocca anche la questione dei finali, che in effetti presentano situazioni profondamente diverse in base alla scelta da effettuare.
La premessa generale espressa da Svedberg-Yen è la questione principale anche in questo caso: "La nostra filosofia è sempre stata quella di non spiegare eccessivamente, ma di fidarci dell'abilità dei giocatori di mettere insieme i tasselli".
Libertà di interpretazione al giocatore
Pur essendo fortemente incentrato su storia e narrazione, andando a toccare argomenti molto profondi e complessi, Clair Obscur: Expedition 33 non è decisamente un gioco didascalico e non guida più di tanto alla sua lettura, lasciando ai giocatori la possibilità di interpretare.
Questo è il concetto principale espresso anche dalla sceneggiatrice del gioco nell'intervista, e lo ritroviamo anche nella gestione dei finali, perché non ce n'è uno che può essere considerato quello "giusto", migliore o principale ai fini della storia.
"Dico a tutti che non c'è un finale giusto, non ce n'è uno canonico, né uno che è considerato ufficiale da Sandfall", ha spiegato Svedberg-Yen, affidandosi ancora alla sensibilità del pubblico.
"Entrambi i finali sono lì per un motivo, li abbiamo inseriti entrambi per un motivo, sono stati progettati in modo molto particolare", ha aggiunto, spiegando poi che "Nessuno dei due è perfetto. Entrambi sono strazianti a modo loro", cosa che chiunque abbia concluso il gioco può sicuramente confermare.
Nel frattempo, Clair Obscur: Expedition 33 è ora disponibile anche su GOG, in versione DRM-free.