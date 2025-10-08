Clair Obscur: Expedition 33 ha un finale "migliore" dell'altro? Ecco cosa ne pensa la sceneggiatrice

La premessa generale espressa da Svedberg-Yen è la questione principale anche in questo caso: "La nostra filosofia è sempre stata quella di non spiegare eccessivamente , ma di fidarci dell'abilità dei giocatori di mettere insieme i tasselli".

Libertà di interpretazione al giocatore

Pur essendo fortemente incentrato su storia e narrazione, andando a toccare argomenti molto profondi e complessi, Clair Obscur: Expedition 33 non è decisamente un gioco didascalico e non guida più di tanto alla sua lettura, lasciando ai giocatori la possibilità di interpretare.

Questo è il concetto principale espresso anche dalla sceneggiatrice del gioco nell'intervista, e lo ritroviamo anche nella gestione dei finali, perché non ce n'è uno che può essere considerato quello "giusto", migliore o principale ai fini della storia.

"Dico a tutti che non c'è un finale giusto, non ce n'è uno canonico, né uno che è considerato ufficiale da Sandfall", ha spiegato Svedberg-Yen, affidandosi ancora alla sensibilità del pubblico.

"Entrambi i finali sono lì per un motivo, li abbiamo inseriti entrambi per un motivo, sono stati progettati in modo molto particolare", ha aggiunto, spiegando poi che "Nessuno dei due è perfetto. Entrambi sono strazianti a modo loro", cosa che chiunque abbia concluso il gioco può sicuramente confermare.

Nel frattempo, Clair Obscur: Expedition 33 è ora disponibile anche su GOG, in versione DRM-free.