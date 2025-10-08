0

Assassin's Creed Mirage Valley of Memory reintroduce i salti manuali e altre novità di gameplay

Il DLC gratuito Assassin's Creed Mirage Valley of Memory non serve solo a proporre una nuova storia, ma introduce anche alcune funzionalità di gameplay, tra novità e graditi ritorni.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/10/2025
Basim, il protagonista di Assassin's Creed Mirage
Assassin's Creed Mirage si espanderà con un nuovo DLC gratuito a due anni dalla pubblicazione, chiamato Valley of Memory. Insieme a esso arriveranno nuove funzionalità per il videogioco, compresa la possibilità di fare salti manuali con il personaggio, una capacità che vari capitoli della serie non hanno inserito.

Ricordiamo che l'uscita è fissata per il 18 novembre 2025 e in totale ci aspettano 6 ore di gameplay e storia, legata alla città di AlUla nel nono secolo.

Le novità di Assassin's Creed Mirage Valley of Memory

Il DLC Valley of Memory per Assassin's Creed Mirage aggiunge nuove funzionalità di gioco incentrate sul parkour, come i già citati salti manuali. L'impressione è che la nuova funzionalità consentirà ai giocatori di creare sequenze parkour senza interruzioni che prima erano impossibili. È disponibile anche un nuovo schema di controllo che rende più fluida l'esperienza di salto da un tetto all'altro. Infine, salti laterali e all'indentro dai muri sono ora personalizzabili; Basim può ora saltare indipendentemente dal punto di atterraggio.

Inoltre, il DLC aggiunge la possibilità di rigiocare le missioni e le sfide: ci sono inoltre obiettivi aggiuntivi per cambiare tipo di approccio, come ad esempio non usare la vista dell'aquila, uccidere solo l'obbiettivo principale, non farsi mai vedere o finire la missione entro certi limiti di tempo. Basim può inoltre ora avere più potenziamenti e c'è un nuovo livello di modificatori per gli strumenti.

Ricordiamo infine che Assassin's Creed Mirage per PS5 è in sconto su Amazon, giusto in tempo per il DLC gratis.

