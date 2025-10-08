0

FIFA 23 sta per andare offline per sempre: l'ultimo FIFA di Electronic Arts sarà presto spento

FIFA 23 è stato l'ultimo gioco della serie di EA con licenza FIFA pubblicato e ora siamo alla fine di un'era: il titolo sarà messo offline e quindi non sarà più possibile giocare alle modalità online.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/10/2025
Dei giocatori di FIFA 23
FIFA 23
FIFA 23
News Video Immagini

FIFA 23 è stato l'ultimo gioco di Electronic Arts realizzato sotto la licenza FIFA: la compagnia ha poi deciso di metterla da parte e ha rinominato il gioco EA Sports FC.

I giocatori potevano ancora giocare online al vecchio FIFA, ma ora il tutto sta per terminare. EA chiuderà i server di FIFA 23 il 30 ottobre 2025.

I dettagli sulla chiusura dei server di FIFA 23

La conferma della chiusura dei server di FIFA 23 è stata annunciata sulla pagina degli aggiornamenti del servizio EA. Viene indicato che il videogioco sportivo in versione Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4 e PlayStation 5 non sarà più disponibile.

I giocatori ovviamente potranno ancora avviare FIFA 23, ma unicamente con le modalità offline: non ci saranno più aggiornamenti, cooperativa online, Ultimate Team, Pro Club o qualsiasi altra funzionalità online. Supponiamo che oramai veramente pochi giocatori ancora siano presenti nell'online di FIFA 23, considerando che sono già arrivati altri tre capitoli, ma comunque non è mai piacevole quando parte di ciò per il quale si ha pagato viene eliminato.

FIFA Heroes è stato annunciato per PlayStation, Xbox, Switch e mobile FIFA Heroes è stato annunciato per PlayStation, Xbox, Switch e mobile

Nel frattempo la licenza FIFA viene ampiamente usata da tanti altri editori e sviluppatori, con ad esempio FIFA Rivals che ha ottenuto un po' di successo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
FIFA 23 sta per andare offline per sempre: l'ultimo FIFA di Electronic Arts sarà presto spento