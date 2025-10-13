Il trailer live action di The Outer Worlds 2 è completamente folle e vede il ritorno di quel matto di Mark, il "responsabile dei sequel" di Obsidian Entertainment di cui avevamo già fatto la conoscenza durante l'ultima presentazione dedicata al gioco.

Nel video vediamo un gruppo di persone selezionate per fornire le proprie impressioni in merito appunto al nuovo capitolo di The Outer Worlds, in arrivo il prossimo 29 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, quando entra in scena Mark con una presentazione al microfono degna di un incontro di boxe di alto livello.

Fra un lancio di maglietta e l'entrata in scena di un coro gospel, nel trailer si scherza sulle promozioni live action e sul fatto che ormai no, non ci sia più il budget per realizzare qualcosa di spettacolare in vista del lancio del gioco, dunque bisogna accontentarsi.

Ad ogni modo, non mancano tanti riferimenti a quelle che saranno le caratteristiche di The Outer Worlds 2, in particolare per quanto concerne il comparto narrativo e le possibili diramazioni della storia, che promettono risvolti interessanti.