Street Fighter 6 presenta il crossover con Ghosts 'n Goblins, con tanto di Ghouls 'n Ghost giocabile

Capcom ha lanciato un nuovo crossover per Street Fighter 6 dedicato al leggendario Ghosts 'n Goblins, disponibile tramite il pass "Galà di Ghosts 'n Goblins", acquistabile con i Fighter Coin.

Il pass include una serie di ricompense premium pensate per arricchire la personalizzazione dei personaggi. Tra le novità ci sono il Colore EX 1 per il Costume 2 di Blanka e per il Costume 3 di A.K.I., oltre a effetti visivi esclusivi per la schermata Challenger e nuove illustrazioni dedicate a Dhalsim e Akuma. Il tutto è pensato per dare un tocco retrò e originale alle sessioni di gioco.