Street Fighter 6 presenta il crossover con Ghosts 'n Goblins, con tanto di Ghouls 'n Ghost giocabile

Capcom ha lanciato un nuovo crossover per Street Fighter 6 dedicato al leggendario Ghosts 'n Goblins, disponibile tramite il pass "Galà di Ghosts 'n Goblins", acquistabile con i Fighter Coin.
Il pass include una serie di ricompense premium pensate per arricchire la personalizzazione dei personaggi. Tra le novità ci sono il Colore EX 1 per il Costume 2 di Blanka e per il Costume 3 di A.K.I., oltre a effetti visivi esclusivi per la schermata Challenger e nuove illustrazioni dedicate a Dhalsim e Akuma. Il tutto è pensato per dare un tocco retrò e originale alle sessioni di gioco.
Tra le novità c'è anche Ghouls 'n Ghosts del 1988
Non mancano contenuti estetici per l'avatar, ispirati ad Arthur, il cavaliere protagonista di Ghosts 'n Goblins: armatura, calzari e l'emote "Corsa di Arthur", che riproduce la sua iconica animazione. A completare il pacchetto ci sono tracce musicali e timbri a tema, perfetti per chi ama personalizzare ogni dettaglio.
Il contenuto bonus più apprezzato dai fan è l'inclusione dell'originale Ghouls 'n Ghosts del 1988, giocabile direttamente all'interno di Street Fighter 6. Un omaggio perfetto per i nostalgici, da godersi tra un combattimento e l'altro.