0

Street Fighter 6 presenta il crossover con Ghosts 'n Goblins, con tanto di Ghouls 'n Ghost giocabile

Street Fighter 6 celebra Ghosts 'n Goblins con un pass speciale ricco di contenuti a tema, oggetti avatar, bonus estetici e il classico arcade Ghouls 'n Ghosts.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/11/2025
Uno scatto di Street Fighter 6 dal crossover con Ghosts 'n Goblins
Street Fighter 6
Street Fighter 6
News Video Immagini

Capcom ha lanciato un nuovo crossover per Street Fighter 6 dedicato al leggendario Ghosts 'n Goblins, disponibile tramite il pass "Galà di Ghosts 'n Goblins", acquistabile con i Fighter Coin.

Il pass include una serie di ricompense premium pensate per arricchire la personalizzazione dei personaggi. Tra le novità ci sono il Colore EX 1 per il Costume 2 di Blanka e per il Costume 3 di A.K.I., oltre a effetti visivi esclusivi per la schermata Challenger e nuove illustrazioni dedicate a Dhalsim e Akuma. Il tutto è pensato per dare un tocco retrò e originale alle sessioni di gioco.

Tra le novità c'è anche Ghouls 'n Ghosts del 1988

Non mancano contenuti estetici per l'avatar, ispirati ad Arthur, il cavaliere protagonista di Ghosts 'n Goblins: armatura, calzari e l'emote "Corsa di Arthur", che riproduce la sua iconica animazione. A completare il pacchetto ci sono tracce musicali e timbri a tema, perfetti per chi ama personalizzare ogni dettaglio.

Fatal Fury: City of the Wolves svela il DLC con Chun-Li di Street Fighter: data di uscita, trailer e immagini Fatal Fury: City of the Wolves svela il DLC con Chun-Li di Street Fighter: data di uscita, trailer e immagini

Il contenuto bonus più apprezzato dai fan è l'inclusione dell'originale Ghouls 'n Ghosts del 1988, giocabile direttamente all'interno di Street Fighter 6. Un omaggio perfetto per i nostalgici, da godersi tra un combattimento e l'altro.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Street Fighter 6 presenta il crossover con Ghosts 'n Goblins, con tanto di Ghouls 'n Ghost giocabile