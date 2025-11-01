Fatal Fury: City of the Wolves svela il DLC con Chun-Li di Street Fighter con un trailer e immagini

SNK ha annunciato che la lottatrice sarà disponibile come parte del Season Pass 1 (incluso senza costi aggiuntivi con l'acquisto del gioco) durante il corso del prossimo inverno . Nel frattempo possiamo vedere un assaggio delle suo stile di combattimento nel nuovo trailer e immagini pubblicate per l'occasione.

Vediamo in azione Chun-Li

Come possiamo vedere dal filmato, anche in Fatal Fury: City of the Wolves lo stile di combattimento di Chun-Li è caratterizzato da un mix esplosivo di arti marziali cinesi, velocità fulminea e tecnica acrobatica, con potenti attacchi che combinano grazie e forza.

Stando ai primi dettagli, Chun-Li è arrivata nella South Town su richiesta, per indagare sulla rinascita di un temuto sindacato criminale. Sarà protagonista di nuove storie nell'Arcade Mode e in Episodes of South Town con un'avventura in stile GDR. Non si tratta dell'unico personaggio tratto da Street Fighter: nei mesi scorsi si è unito al roster di Fatal Fury: City of the Wolves anche Ken, sempre come parte del Season Pass 1.