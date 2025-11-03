Lenovo Legion Go S è in sconto su AliExpress per un periodo limitato: ecco un codice per risparmiare ulteriormente

Su AliExpress è disponibile la console-PC portatile Lenovo Legion Go S 2025 a 475,62 €. Con il codice MULTIPLAY55 potrete risparmiare altri 55 €, quindi si tratta di una promozione interessante. Potete acquistare il dispositivo direttamente tramite questo link.
Questi sconti sono disponibili per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al 7 novembre, e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni. I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Il dispositivo portatile per giocare ovunque
Questo dispositivo ha uno schermo da 8" a 120Hz e vanta immagini fluide, dettagliate e convincenti in qualsiasi contesto. Inoltre, monta il processore AMD Ryzen Z2, abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione. Potrete avere accesso a tutte le principali librerie digitali, come Epic Games Store, Steam o Xbox Game Pass, in modo da giocare ai vostri titoli preferiti senza limitazioni.
Insomma, si tratta di un dispositivo versatile, da poter portare ovunque, e che vi permetterà di giocare in totale comfort, in questo caso senza spendere troppo.