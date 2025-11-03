La classifica delle schede grafiche più popolari su Steam è tutta per NVIDIA: vediamo le più diffuse

Come da tradizione, Valve ha pubblicato la consueta classifica delle schede grafiche più popolari tra gli utenti di Steam, pubblicando i risultati del sondaggio condotto tra i propri giocatori e dando così modo di avere un'idea di quali siano le GPU più diffuse attualmente.

La classifica delle schede grafiche più utilizzate su Steam, aggiornata a ottobre 2025, mostra ancora una volta uno strapotere da parte di NVIDIA, i cui prodotti occupano praticamente tutte le posizioni della classifica top 30, con l'unica GPU di AMD che compare in posizione 27.

Questo almeno per quanto riguarda la schede grafiche discrete, senza considerare quelle integrate in SoC e soluzioni simili, ma consente di avere un'idea piuttosto precisa del rapporto di forza fra i due concorrenti principali, almeno su Steam.