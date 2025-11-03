La classifica delle schede grafiche più popolari su Steam è tutta per NVIDIA: vediamo le più diffuse

Come da tradizione, Valve ha pubblicato la consueta classifica delle schede grafiche più popolari tra gli utenti di Steam, pubblicando i risultati del sondaggio condotto tra i propri giocatori e dando così modo di avere un'idea di quali siano le GPU più diffuse attualmente.
La classifica delle schede grafiche più utilizzate su Steam, aggiornata a ottobre 2025, mostra ancora una volta uno strapotere da parte di NVIDIA, i cui prodotti occupano praticamente tutte le posizioni della classifica top 30, con l'unica GPU di AMD che compare in posizione 27.
Questo almeno per quanto riguarda la schede grafiche discrete, senza considerare quelle integrate in SoC e soluzioni simili, ma consente di avere un'idea piuttosto precisa del rapporto di forza fra i due concorrenti principali, almeno su Steam.
Una classifica tutta composta da NVIDIA, o quasi
La scheda grafica più popolare si conferma essere NVDIA GeForce RTX 3060, attualmente posseduta da circa il 4,30% degli utenti su Steam che hanno preso parte al sondaggio, mostrando peraltro un lieve calo, il quale tuttavia non è bastato per modificarne la posizione.
A seguire troviamo il corrispettivo di questa nella generazione successiva di schede NVIDIA, ovvero l'RTX 4060, prima in versione laptop e poi in quella standard per desktop, mentre successivamente troviamo l'unica scheda nella parte alta della classifica che ha guadagnato qualcosa, ovvero la RTX 3050.
È interessante notare come le variazioni positive, con un incremento effettivo di utilizzo rispetto al periodo precedente, riguardino soprattutto le schede grafiche di ultima generazione, con la GeForce RTX 5070 protagonista di un aumento dello 0,26% e la GeForce RTX 5060 a registrare un +0,27%, a dimostrazione di una lenta ma progressiva diffusione della nuova piattaforma.