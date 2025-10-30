GeForce compie 25 anni e NVIDIA festeggia a Seul con un evento speciale

NVIDIA spegne 25 candeline e, per celebrare questo traguardo, festeggia al COEX di Seul con il GeForce Gamer Festival . Si tratta un evento ricco di sorprese, tra omaggi esclusivi, esibizioni live e partite eSport dal vivo, oltre alle ultime tecnologie RTX. Insomma, un mix di esperienze per intrattenere i giocatori e celebrare questa occasione.

La storia di GeForce: un tuffo nel passato

La GeForce 256 è arrivata in Corea nel 2000 e da allora i giocatori coreani hanno acquistato oltre 50 milioni di GPU GeForce. NVIDIA ricorda anche il fenomeno dei PC Bang, anch'esso nato in Corea, trasformando il gaming non solo in una semplice attività di intrattenimento, ma in una vera e propria esperienza sociale in grado di unire le persone. Considerando che la Corea è il centro nevralgico per eccellenza del gaming, ma anche del K-Pop, durante l'evento si sono tenuti diversi spettacoli ed esibizioni, con LE SSERAFIM e K-Tigers tra i protagonisti principali (quest'ultimo è un gruppo di performance di taekwondo).

GeForce Gamer Festival

"I giocatori coreani sono sempre stati pionieri dell'innovazione," ha detto Matt Wuebbling, Vice President of GeForce Marketing di NVIDIA. "Portare il primo GeForce Gamer Festival a Seul ci permette di onorare decenni di successi e allo stesso tempo di ispirare la prossima generazione di giocatori e creators".

Il GeForce Gamer Festival è stato trasmesso in diretta streaming oggi 30 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 14:00. Se volete recuperarlo, basterà andare su Twitch.