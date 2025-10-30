GeForce compie 25 anni e NVIDIA festeggia a Seul con un evento speciale

NVIDIA spegne 25 candeline e, per celebrare questo traguardo, festeggia al COEX di Seul con il GeForce Gamer Festival. Si tratta un evento ricco di sorprese, tra omaggi esclusivi, esibizioni live e partite eSport dal vivo, oltre alle ultime tecnologie RTX. Insomma, un mix di esperienze per intrattenere i giocatori e celebrare questa occasione.
La storia di GeForce: un tuffo nel passato
La GeForce 256 è arrivata in Corea nel 2000 e da allora i giocatori coreani hanno acquistato oltre 50 milioni di GPU GeForce. NVIDIA ricorda anche il fenomeno dei PC Bang, anch'esso nato in Corea, trasformando il gaming non solo in una semplice attività di intrattenimento, ma in una vera e propria esperienza sociale in grado di unire le persone. Considerando che la Corea è il centro nevralgico per eccellenza del gaming, ma anche del K-Pop, durante l'evento si sono tenuti diversi spettacoli ed esibizioni, con LE SSERAFIM e K-Tigers tra i protagonisti principali (quest'ultimo è un gruppo di performance di taekwondo).
"I giocatori coreani sono sempre stati pionieri dell'innovazione," ha detto Matt Wuebbling, Vice President of GeForce Marketing di NVIDIA. "Portare il primo GeForce Gamer Festival a Seul ci permette di onorare decenni di successi e allo stesso tempo di ispirare la prossima generazione di giocatori e creators".
Il GeForce Gamer Festival è stato trasmesso in diretta streaming oggi 30 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 14:00. Se volete recuperarlo, basterà andare su Twitch.
Le ultime novità di gioco
Durante il festival è stata proposta una line-up dedicata alle ultime novità videoludiche. I partecipanti possono infatti provare in anteprima titoli come AION 2 e Cinder City di NCSOFT. Il primo, lo ricordiamo, è un MMORPG che uscirà in Corea e Taiwan il 19 novembre, con la disponibilità globale prevista entro la fine del 2025.
Il secondo titolo è invece uno shooter tattico cinematografico ambientato in una Seul post-apocalittica. Tra le altre sorprese, KRAFTON ha annunciato un evento di test per PUBG Ally (inizio 2026), alimentato da NVIDIA ACE. Insomma, NVIDIA festeggia e celebra la passione dei giocatori, nonché la collaborazione con partner come ASUS, MSI e altri presenti alla fiera.