GeForce NOW accoglie ARC Raiders e 10 nuovi titoli con potenza RTX 5080, tutte le novità di questo giovedì

La Resistenza chiama: ARC Raiders arriva ufficialmente su GeForce NOW, il servizio di cloud gaming di NVIDIA. Lo shooter fantascientifico firmato Embark Studios sbarca direttamente "dall'orbita al tuo schermo", pronto per essere giocato ovunque, con prestazioni di livello desktop anche su dispositivi mobili.
Gli utenti dell'abbonamento GeForce NOW Ultimate possono vivere l'esperienza di ARC Raiders nella sua forma migliore, grazie all'ottimizzazione per la nuovissima GeForce RTX 5080 nel cloud. Il supporto al DLSS 4 con Multi Frame Generation consente frame rate elevatissimi e un gameplay ultra fluido, senza compromessi grafici.
NVIDIA celebra il lancio di ARC Raiders anche su GeForce NOW
Per celebrare il lancio, NVIDIA offre anche una copia gratuita del gioco a chi sottoscrive un nuovo abbonamento Ultimate da 12 mesi, un'occasione ideale per i fan della fantascienza e dello streaming ad alte prestazioni.
Ma le novità della settimana non finiscono qui. GeForce NOW si arricchisce di 10 nuovi titoli, tra cui l'attesissimo The Outer Worlds 2, il ritorno del cult Ghost Trick: Phantom Detective di Capcom e la nuova espansione Visions of Eternity per Guild Wars 2. Sia ARC Raiders che The Outer Worlds 2 sono stati ottimizzati per RTX 5080, garantendo latenza ridotta e una qualità visiva da console di nuova generazione, tutto nel cloud.
Tutte le nuove uscite su GeForce NOW
La piattaforma continua anche la sua espansione infrastrutturale: dopo Sofia (Bulgaria), ora aggiornata alla tecnologia GeForce RTX 5080, le prossime città a ricevere l'upgrade saranno Amsterdam e Montréal, migliorando ulteriormente la copertura globale e la qualità del servizio. NVIDIA invita i giocatori a consultare la pagina di implementazione dei server per restare aggiornati sulle nuove aree attivate. Ecco, intanto, la lineup della settimana:
- Escape Simulator 2 (Steam)
- Wreckreation (Steam)
- Outbreak Island (Steam)
- Dark Moon (Steam)
- Earth vs. Mars (Steam)
- The Outer Worlds 2 (Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass)
- Keeper (Steam, Xbox, PC Game Pass)
- ARC Raiders (Steam)
- Ghost Trick: Phantom Detective e la sua demo (Steam)
Fateci sapere se vi soddisfano queste novità e cosa ne pensate del servizio.