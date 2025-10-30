GeForce NOW accoglie ARC Raiders e 10 nuovi titoli con potenza RTX 5080, tutte le novità di questo giovedì

NVIDIA celebra il lancio di ARC Raiders anche su GeForce NOW

Per celebrare il lancio, NVIDIA offre anche una copia gratuita del gioco a chi sottoscrive un nuovo abbonamento Ultimate da 12 mesi, un'occasione ideale per i fan della fantascienza e dello streaming ad alte prestazioni.

Ma le novità della settimana non finiscono qui. GeForce NOW si arricchisce di 10 nuovi titoli, tra cui l'attesissimo The Outer Worlds 2, il ritorno del cult Ghost Trick: Phantom Detective di Capcom e la nuova espansione Visions of Eternity per Guild Wars 2. Sia ARC Raiders che The Outer Worlds 2 sono stati ottimizzati per RTX 5080, garantendo latenza ridotta e una qualità visiva da console di nuova generazione, tutto nel cloud.