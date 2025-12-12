Samsung Galaxy S26 Ultra: confermata la connettività satellitare nella versione cinese

La serie Galaxy S26 è ormai pronta al debutto e, con il passare dei giorni, emergono dettagli sempre più concreti su ciò che Samsung presenterà all'inizio del prossimo anno. Il modello che sta attirando l'attenzione più forte è senza dubbio Galaxy S26 Ultra, protagonista di una nuova certificazione cinese 3C che conferma alcune delle novità più significative del dispositivo.
Tra queste spicca una funzione attesa da tempo: la connettività satellitare, destinata a esordire proprio con il nuovo Ultra, almeno nella versione destinata al mercato cinese. Secondo le informazioni riportate dall'insider Abhishek Yadav, la variante cinese di S26 Ultra integrerà la possibilità di comunicare tramite rete satellitare, consentendo l'invio di messaggi o coordinate ai servizi di soccorso anche nelle zone completamente prive di segnale cellulare.
Ulteriori dettagli tecnici sul Samsung Galaxy S26 Ultra
La certificazione 3C non si limita però a confermare la connettività satellitare: emergono anche informazioni sulla batteria, che rimarrà da 5.000 mAh, cifra ormai diventata la costante degli Ultra Samsung. La novità riguarda invece la ricarica rapida, che passerà dai precedenti 45W ai più performanti 60W via cavo, garantendo tempi di rifornimento decisamente più brevi.
Nonostante questo miglioramento, il caricabatterie non sarà incluso in confezione, nemmeno in Cina. In parallelo, rumor precedenti suggeriscono l'introduzione della ricarica wireless magnetica nativa, un passo importante verso un ecosistema più moderno e allineato a ciò che già offre la concorrenza.
Sotto la scocca del futuro Samsung Galaxy S26 Ultra
Per quanto riguarda il comparto prestazionale, nessuna sorpresa: Galaxy S26 Ultra monterà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, come confermato anche dalla recente certificazione FCC. Questo chip, progettato in collaborazione con Qualcomm, assicurerà prestazioni di punta, soprattutto in ambito gaming e intelligenza artificiale, consolidando l'identità della variante Ultra come modello di riferimento della gamma.
Con questi dettagli, Samsung sembra pronta a introdurre uno smartphone che unisce sicurezza, potenza e nuove tecnologie di ricarica. Non resta che attendere l'evento ufficiale per scoprire se le varianti globali replicheranno tutte le funzionalità del modello cinese.