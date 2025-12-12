Samsung Galaxy S26 Ultra: confermata la connettività satellitare nella versione cinese

La serie Galaxy S26 è ormai pronta al debutto e, con il passare dei giorni, emergono dettagli sempre più concreti su ciò che Samsung presenterà all'inizio del prossimo anno. Il modello che sta attirando l'attenzione più forte è senza dubbio Galaxy S26 Ultra, protagonista di una nuova certificazione cinese 3C che conferma alcune delle novità più significative del dispositivo.

Tra queste spicca una funzione attesa da tempo: la connettività satellitare, destinata a esordire proprio con il nuovo Ultra, almeno nella versione destinata al mercato cinese. Secondo le informazioni riportate dall'insider Abhishek Yadav, la variante cinese di S26 Ultra integrerà la possibilità di comunicare tramite rete satellitare, consentendo l'invio di messaggi o coordinate ai servizi di soccorso anche nelle zone completamente prive di segnale cellulare.