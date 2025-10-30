Half-Life 3 potrebbe essere presto presentato con un trailer, secondo un leaker

Continuano le voci di corridoio su Half-Life 3, titolo diventato ormai leggenda ma che di recente è tornato protagonista di un nuovo ciclo di rumor, sempre non molto attendibili ma sicuramente molto interessanti, come quello che vorrebbe un trailer in arrivo presto, per presentare il gioco.

A riferirlo è ancora una volta Tyler McVicker, diventato un nome piuttosto noto nell'ambito delle voci do corridoio e in particolare per quanto riguarda i titoli Valve, che ha precedentemente riferito correttamente alcune informazioni riguardanti progetti della compagnia, cosa che ci porta a prendere in considerazione anche questa uscita.

In particolare, un nuovo video di McVicker analizza alcuni cambiamenti applicati al Source 2 Engine con l'aggiornamento di Counter-Strike 2 del 15 ottobre, analizzando le caratteristiche introdotte e i riflessi di queste nel presunto Half-Life 3.