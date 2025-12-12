Gemini arriva su Chrome per iOS: nuove funzioni IA su iPhone e iPad, scopriamo cosa cambia

Google continua a espandere l'integrazione di Gemini all'interno dei propri servizi, e l'ultimo passo riguarda finalmente gli utenti iPhone e iPad. Dopo il debutto su Chrome desktop avvenuto a settembre, le funzioni IA del modello di Google stanno iniziando a comparire anche sulla versione iOS del browser .

Le funzioni, almeno per ora, non sono estese come quelle disponibili tramite l'app o il sito ufficiale di Gemini: l'integrazione su Chrome iOS è pensata soprattutto per offrire risposte rapide e contestuali . Tuttavia, anche in questa forma più essenziale, risulta utile per chi vuole ottenere un supporto immediato durante la navigazione . Ad esempio, è possibile chiarire un concetto, chiedere spiegazioni su un articolo complesso o ottenere un riepilogo di una pagina molto lunga con un semplice tocco.

Come provare Gemini su iPhone e iPad

Per provare l'integrazione è necessario essere loggati nel proprio account Google sul browser mobile. La funzione non è disponibile in modalità Incognito e al momento supporta esclusivamente la lingua inglese, un limite che potrebbe essere superato in aggiornamenti futuri.

Gemini per Chrome su iPhone | Fonte: 9to5Google

Inoltre, l'attivazione non è immediata per tutti: se sulla barra degli indirizzi appare ancora l'icona di Lens, è consigliabile aggiornare l'app Chrome dall'App Store. In caso contrario, potrebbe essere solo una questione di tempo, poiché Google ha confermato che la distribuzione è progressiva e non ancora accessibile a tutti gli utenti.