L'MMO sci-fi Cinder City è stato presentato con un trailer all'Opening Night Live

Il filmato mette in evidenza le tante facce del gioco: si inizia con sequenze ricche d'azione con esplosioni, sparatorie e spostamenti in moto in città, per poi passare a scene quasi da survival horror ambientate tra gli angusti corridoi di un edificio abbandonato, dove i giocatori devono vedersela con zombi, creature mostruose e altre che ricordano i Licker di Resident Evil.

Cinder City , l'ambizioso MMO sci-fi di BigFire Games e NCSoft in precedenza conosciuto come Project LLL, è stato uno dei protagonisti dell'Opening Night Live, dove abbiamo visto un gameplay trailer .

Azione e horror tra le strade di una Corea del Sud futuristica

Ambientato in una Seoul post-apocalittica, Cinder City ci mette nei panni di un soldato alla ricerca della figlia scomparsa. L'ambientazione è ispirata a quartieri reali come Samseong-dong e Nonhyeon-dong, ma in una chiave futuristica.

Come abbiamo visto nel trailer, il gameplay promette una combinazione di esperienza single player con atmosfere da survival horror e modalità multiplayer con boss giganteschi e battaglie tra mech. Il tutto è costruito con Unreal Engine 5, offrendo un open world senza interruzioni e grafica dinamica. Inoltre, il gioco supporterà Ray Tracing e DLSS 4

Cinder City è previsto per il 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con supporto al day one su GeForce NOW.