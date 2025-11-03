ARC Raiders ha stabilito il suo nuovo record di utenti connessi, incappando anche in qualche problema

ARC Raiders continua a confermarsi un grande successo al lancio, avendo stabilito un nuovo record di utenti connessi finora nel corso del fine settimana, avendo superato i 354.000 giocatori online solo per quanto riguarda Steam e incappando anche in alcuni problemi di stabilità proprio a causa di questa ressa.
Avevamo visto già nei giorni scorsi che il lancio aveva avuto un ottimo impatto sulla community dei giocatori, battendo anche l'altro titolo di successo di Embark Studios, ovvero The Finals, ma la situazione ha continuato a migliorare per il gioco nel corso del fine settimana.
Per quanto riguarda Steam soltanto, ARC Raiders ha raggiunto un picco di 354.836 giocatori contemporaneamente connessi, cosa che ha portato anche ad alcuni problemi di stabilità dei server, che hanno mostrato qualche crepa.
Instabilità presto corretta
Nel momento di massima attività online, vari giocatori hanno riferito di essere incappati in problemi di connessione ai server, in attese più lunghe del normale per entrare in partita e anche in alcuni crash.
Questi inconvenienti sembrano essere derivati dall'instabilità generale della piattaforma dovuta al notevole incremento di giocatori connessi in contemporanea, ma sembra che la questione sia stata risolta in tempi relativamente brevi.
Bisogna peraltro considerare che i numeri che abbiamo finora riguardano solo Steam, ma ARC Raiders è presente anche su PS5 e Xbox Series X|S, dunque la quantità di giocatori contemporaneamente online dovrebbe essere sensibilmente maggiore.
Nel frattempo, abbiamo visto la la roadmap sui contenuti in arrivo nel 2025, a dimostrazione di un supporto che sarà subito molto attivo per il gioco di Embark Studios.