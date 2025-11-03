ARC Raiders ha stabilito il suo nuovo record di utenti connessi, incappando anche in qualche problema

ARC Raiders continua a confermarsi un grande successo al lancio, avendo stabilito un nuovo record di utenti connessi finora nel corso del fine settimana, avendo superato i 354.000 giocatori online solo per quanto riguarda Steam e incappando anche in alcuni problemi di stabilità proprio a causa di questa ressa.

Avevamo visto già nei giorni scorsi che il lancio aveva avuto un ottimo impatto sulla community dei giocatori, battendo anche l'altro titolo di successo di Embark Studios, ovvero The Finals, ma la situazione ha continuato a migliorare per il gioco nel corso del fine settimana.

Per quanto riguarda Steam soltanto, ARC Raiders ha raggiunto un picco di 354.836 giocatori contemporaneamente connessi, cosa che ha portato anche ad alcuni problemi di stabilità dei server, che hanno mostrato qualche crepa.