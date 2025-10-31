Arc Raiders ottiene un nuovo record di giocatori e batte anche l'altro titolo di successo di Embark Studios

Arc Raiders è partito bene su Steam, ma si è superato rapidamente. Come vi avevamo segnalato, al momento del lancio il gioco sparatutto ha raggiunto ottimo picco di 170.000 giocatori, ma nelle ore successive la cifra è salita in modo rilevante, raggiungendo i 264.673 utenti contemporanei .

I dati di Arc Raiders e di The Finals

Il picco di giocatori ha permesso ad Arc Raiders di entrare nella Top 10 dei giochi più giocati delle ultime 24 ore, inoltre. Ha infatti ottenuto la sesta posizione, battuto da Counter-Strike 2, Dota 2 e PUGB: Battlegrounds (la solita Top 3, che non sorprende) e da Battlefield 6 (461.385 utenti) ed Escape from Duckov (265.182 giocatori).

Va anche notato che Arc Raiders ha battuto l'altro grande gioco di Embark Studios, The Finals. Questo titolo ha infatti un record massimo di 242.619 utenti contemporanei su Steam (ottenuto oltre un anno e mezzo fa). Ora come ora The Final si aggira intorno ai 20.000 giocatori di picco, al massimo.

La partenza di Arc Raiders è stata più che positiva e il gioco sta ricevendo vari elogi, ma pure qualche critica per colpa dell'uso dell'IA, che è stato confermato ma anche difeso dal team.