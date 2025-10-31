Giochi PS1 torneranno sul mercato attuale grazie al QUByte Emulation Engine, a partire da tre titoli

Solo l'inizio del ritorno di PS1 sulla scena?

One, sviluppato da Visual Concepts, è una sorta di platform shooter in 3D nel pieno stile dell'epoca 32-bit, Motor Mash è un gioco di corse dal look alquanto cartoonesco da parte di Eutechnyx mentre Invasion from Beyond è un gioco di combattimento aereo di King of the Jungle, noto anche come B-Movie in Europa.



Questo è il primo terzetto di titoli che arriveranno dal catalogo PS1 sulle piattaforme moderne grazie al nuovo sistema di emulazione di QUByte, che peraltro di recente ha annunciato il ritorno di un altro classico con Street Racer Collection.

Tuttavia, la cosa che risulta maggiormente interessante di questo annuncio è il fatto che il publisher abbia intenzione di espandere presto il catalogo di titoli andando a recuperare diversi altri giochi dell'epoca PS1.

Ovviamente, in una situazione del genere è più probabile che vengano recuperati giochi che non hanno dietro attualmente un grosso publisher o titoli su cui generalmente è più facile ottenere la licenza, dunque è probabile che si continui con giochi meno conosciuti, ma ce ne sono tanti che potrebbero risultare ancora interessanti.