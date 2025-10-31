Giochi PS1 torneranno sul mercato attuale grazie al QUByte Emulation Engine, a partire da tre titoli

QUByte Interactive ha annunciato un'interessante estensione del suo Emulation Engine che supporta ora anche i giochi PlayStation, intesi come titoli PS1, usciti sulla prima console Sony, i quali potranno così tornare sul mercato sotto l'etichetta in questione, a partire da tre giochi già annunciati.
I primi tre titoli sono alquanto oscuri, all'interno del modus operandi del publisher che punta a recuperare giochi poco noti ma che possono risultare comunque interessanti per il pubblico attuale.
Nella fattispecie, QUByte ha annunciato i seguenti giochi in arrivo, direttamente dal catalogo PS1:
- One (1997)
- Motor Mash (1997)
- Invasion from Beyond (1998)
I tre giochi in questione verranno dunque pubblicati nel prossimo periodo, emulati attraverso l'engine di QUByte.
Solo l'inizio del ritorno di PS1 sulla scena?
One, sviluppato da Visual Concepts, è una sorta di platform shooter in 3D nel pieno stile dell'epoca 32-bit, Motor Mash è un gioco di corse dal look alquanto cartoonesco da parte di Eutechnyx mentre Invasion from Beyond è un gioco di combattimento aereo di King of the Jungle, noto anche come B-Movie in Europa.
Questo è il primo terzetto di titoli che arriveranno dal catalogo PS1 sulle piattaforme moderne grazie al nuovo sistema di emulazione di QUByte, che peraltro di recente ha annunciato il ritorno di un altro classico con Street Racer Collection.
Tuttavia, la cosa che risulta maggiormente interessante di questo annuncio è il fatto che il publisher abbia intenzione di espandere presto il catalogo di titoli andando a recuperare diversi altri giochi dell'epoca PS1.
Ovviamente, in una situazione del genere è più probabile che vengano recuperati giochi che non hanno dietro attualmente un grosso publisher o titoli su cui generalmente è più facile ottenere la licenza, dunque è probabile che si continui con giochi meno conosciuti, ma ce ne sono tanti che potrebbero risultare ancora interessanti.