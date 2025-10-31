Un vecchio avversario di Mario Kart torna in scena con Street Racer Collection

Negli anni 90 in molti cercarono di replicare la particolare formula di giochi di corse arcade in modo da combattere Mario Kart, quasi sempre senza riuscirci, ma uno degli avversari più noti sta per tornare sulla scena con Street Racer Collection.

La raccolta in questione comprende quattro giochi, che sono in realtà quattro versioni diverse dello stesso Street Racer, uscito originariamente nel 1994 su Super Nintendo e Mega Drive, considerato un'alternativa piuttosto valida a Super Mario Kart sebbene non proprio allo stesso livello dello storico classico Nintendo.

Ha comunque un certo valore storico, e può risultare ancora oggi un gioco decisamente divertente, soprattutto se affrontato in multiplayer e con alcuni adattamenti tecnici per le nuove piattaforme.