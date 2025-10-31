Un vecchio avversario di Mario Kart torna in scena con Street Racer Collection

Negli anni 90 in molti cercarono di replicare la particolare formula di giochi di corse arcade in modo da combattere Mario Kart, quasi sempre senza riuscirci, ma uno degli avversari più noti sta per tornare sulla scena con Street Racer Collection.
La raccolta in questione comprende quattro giochi, che sono in realtà quattro versioni diverse dello stesso Street Racer, uscito originariamente nel 1994 su Super Nintendo e Mega Drive, considerato un'alternativa piuttosto valida a Super Mario Kart sebbene non proprio allo stesso livello dello storico classico Nintendo.
Ha comunque un certo valore storico, e può risultare ancora oggi un gioco decisamente divertente, soprattutto se affrontato in multiplayer e con alcuni adattamenti tecnici per le nuove piattaforme.
Quattro versioni di un vecchio classico
Pubblicata da QUByte Interactive, la Street Racer Collection ha la data di uscita fissata per il 27 novembre e arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, rilanciando il classico uscito negli anni 90.
All'interno troviamo le versioni SNES, Mega Drive, MS-DOS e Game Boy di Street Racer, con le loro specifiche differenze sebbene si tratti sostanzialmente di edizioni differenti dello stesso gioco.
Si tratta di un gioco di corse arcade multiplayer in stile kart racing caratterizzato da una grafica che replica un po' il tipico effetto del "Mode 7" di Super Nintendo, alla base di numerosi titoli dell'epoca, ma che si presentava tecnicamente piuttosto avanzato.
Particolare anche la caratterizzazione che richiamava un po' lo stile delle Wacky Races, con personaggi e veicoli molto diversi tra loro. Nel gioco troviamo circa 27 circuiti, otto personaggi con diversi veicoli, varie opzioni e modalità di gioco.