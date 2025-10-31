0

Disponibile la prenotazione di Code Vein II per PS5: assicurati una copia, in uscita nel 2026

Su Amazon è stata messa a disposizione degli utenti la possibilità di pre-ordinare Code Vein II per PlayStation 5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   31/10/2025
Code Vein II
Code Vein II
Code Vein II
News Video Immagini

Su Amazon, oggi, viene messa a disposizione degli utenti la possibilità di effettuare il pre-order di Code Vein II al prezzo minimo garantito di 69,99€, si tratta della versione PS5. Puoi effettuare la prenotazione del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando qui giù: Code Vein II invita i giocatori a intraprendere un affascinante viaggio nel tempo, dove passato e presente si intrecciano in una corsa contro la distruzione del pianeta. Nel corso dell'avventura, sarà possibile alterare il destino di personaggi chiave redivivi, scoprire storie dimenticate e svelare i segreti di un mondo sull'orlo del collasso.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il titolo offre un sistema di combattimento intenso e strategico, in cui la vittoria richiede riflessi pronti e capacità di previsione. Ogni scontro è pensato per essere impegnativo e appagante, spingendo il giocatore a sfruttare un vasto arsenale di armi e potenti abilità. Al cuore dell'esperienza c'è il nuovo sistema di battaglia, che consente di prosciugare il sangue dei nemici per ottenere risorse e abilità speciali.

Code Vein II
Code Vein II

Questa meccanica permette una personalizzazione profonda, adattando armi, poteri e stili di combattimento alle proprie preferenze. Non mancano i compagni di viaggio, alleati in grado di supportare il protagonista con abilità uniche, potenziamenti e legami emotivi che influenzano il corso della storia.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Disponibile la prenotazione di Code Vein II per PS5: assicurati una copia, in uscita nel 2026