Disponibile la prenotazione di Code Vein II per PS5: assicurati una copia, in uscita nel 2026

Su Amazon, oggi, viene messa a disposizione degli utenti la possibilità di effettuare il pre-order di Code Vein II al prezzo minimo garantito di 69,99€ , si tratta della versione PS5. Puoi effettuare la prenotazione del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando qui giù: Code Vein II invita i giocatori a intraprendere un affascinante viaggio nel tempo , dove passato e presente si intrecciano in una corsa contro la distruzione del pianeta. Nel corso dell'avventura, sarà possibile alterare il destino di personaggi chiave redivivi , scoprire storie dimenticate e svelare i segreti di un mondo sull'orlo del collasso.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il titolo offre un sistema di combattimento intenso e strategico, in cui la vittoria richiede riflessi pronti e capacità di previsione. Ogni scontro è pensato per essere impegnativo e appagante, spingendo il giocatore a sfruttare un vasto arsenale di armi e potenti abilità. Al cuore dell'esperienza c'è il nuovo sistema di battaglia, che consente di prosciugare il sangue dei nemici per ottenere risorse e abilità speciali.

Code Vein II

Questa meccanica permette una personalizzazione profonda, adattando armi, poteri e stili di combattimento alle proprie preferenze. Non mancano i compagni di viaggio, alleati in grado di supportare il protagonista con abilità uniche, potenziamenti e legami emotivi che influenzano il corso della storia.