Code Vein 2 presenta Lou MagMell con un trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Code Vein 2 tutto incentrato su Lou MagMell, la Rediviva che ci accompagnerà durante l'avventura.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/11/2025
Lou MagMell e il protagonista di Code Vein 2
Il lancio di Code Vein 2 è previsto tra qualche mese, ma nel frattempo Bandai Namco ci offre l'occasione di conoscere meglio Lou MagMell, uno dei personaggi principali del gioco, attraverso un trailer dedicato.

Lou è una ragazza Rediviva legata al protagonista da un legame profondo e indissolubile: ha donato il proprio cuore per riportarlo in vita dopo la sua morte durante una missione. Oltre a questo gesto estremo, Lou possiede l'abilità unica di viaggiare nel passato seguendo le "essenze emotive" degli altri.

Un'alleata preziosa

I poteri di Lou saranno centrali nella trama del gioco, che ci porterà a viaggiare indietro nel tempo di 100 anni per cercare di cambiare il corso degli eventi e scongiurare una catastrofe imminente.

Come possiamo vedere nel trailer, Lou ci accompagnerà durante i nostri viaggi e si dimostrerà un'alleata preziosa in battaglia, dove sarà di supporto al giocatore fornendo barriere e prendendo di mira i nemici con un mix di attacchi con spada, una grossa ascia incantata e magie elementali.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Code Vein 2 sarà disponibile dal 30 gennaio 2026 in formato fisico e digitale per PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam. Oltre al trailer dedicato a Lou MagMell, Bandai Namco ha già pubblicato un filmato introduttivo che presenta la storia e gli altri personaggi principali del gioco.

