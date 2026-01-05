Code Vein 2 torna a mostrarsi in un lungo gameplay trailer, in arrivo una demo per la creazione del personaggio

Bandai Namco ha pubblicato oggi il nuovo trailer "walkthrough" di Code Vein 2, che mette in scena il dungeon Traliccio Sommerso e offre al contempo una panoramica approfondita sulle meccaniche del nuovo action GDR in arrivo questo mese. Potete guardarlo qui sotto nella versione con voce narrante e sottotitoli in italiano.

Non è l'unica novità: il publisher giapponese ha annunciato che il 23 gennaio arriverà anche il "Character Creator Demo", una versione di prova che include esclusivamente l'editor dei personaggi. Potrete usarlo per iniziare a creare il vostro protagonista e importarlo poi nel gioco completo. La demo permetterà inoltre di esplorare l'istituto Magmell con le proprie creazioni e di provare la modalità fotografica.