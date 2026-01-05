Code Vein 2 torna a mostrarsi in un lungo gameplay trailer, in arrivo una demo per la creazione del personaggio

Bandai Namco ha pubblicato oggi il nuovo trailer "walkthrough" di Code Vein 2, che mette in scena il dungeon Traliccio Sommerso e offre al contempo una panoramica approfondita sulle meccaniche del nuovo action GDR in arrivo questo mese. Potete guardarlo qui sotto nella versione con voce narrante e sottotitoli in italiano.
Non è l'unica novità: il publisher giapponese ha annunciato che il 23 gennaio arriverà anche il "Character Creator Demo", una versione di prova che include esclusivamente l'editor dei personaggi. Potrete usarlo per iniziare a creare il vostro protagonista e importarlo poi nel gioco completo. La demo permetterà inoltre di esplorare l'istituto Magmell con le proprie creazioni e di provare la modalità fotografica.
Armi, Simulacri e sistema dei compagni
Il nuovo video ci porta 100 anni nel passato, dove potremo unirci a Josée nella sua missione per ripulire le acque inquinate della Città Sommersa e scoprire la verità dietro la crisi che l'ha colpita. Tormentata dal senso di colpa per gli errori del passato, la storia di Josée mette in luce il pesante fardello che porta con sé e le battaglie epiche che l'attendono.
Nel filmato viene spiegato che i giocatori affronteranno diversi combattimenti utilizzando sette tipi di armi, dalle nuove e agili doppie lame alla devastante alabarda. Oltre alle armi, il trailer introduce i Simulacri, abilità speciali suddivise in tre categorie, offensive, difensive ed ereditate. Ogni Simulacro consuma Icore, una risorsa vitale ottenuta tramite la meccanica dell'attacco drenante, necessaria per attivare le capacità più potenti.
Viene inoltre mostrato il sistema dei compagni, che permette di passare senza interruzioni dall'evocazione di un alleato al combattimento al suo fianco all'assimilazione delle sue abilità. Il trailer presenta anche l'Offerta Rigenerativa, un'abilità che consente ai compagni di riportare in vita il Cacciatore caduto con una parte della salute rigenerata. Dopo l'utilizzo, però, un periodo di ricarica li renderà temporaneamente incapaci di agire e quindi di fornire supporto in battaglia.
Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Code Vein 2 sarà disponibile a partire dal 30 gennaio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC.